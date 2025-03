¿Quién es Owen Cooper, el joven actor revelación de 'Adolescencia'?

Owen Cooper, el actor que interpretó con 14 años (ahora tiene 15) al Jamie Miller de 'Adolescencia' (Netflix), no había trabajado nunca delante de las cámaras, pero se atrevió a rodar una serie contada en planos secuencia de una hora y a aguantar el tipo frente a actores mucho más curtidos, caso de Stephen Graham y Christine Tremarco, brillantes como esos padres desconcertados por el aparente acto homicida de su hijo.

En el histórico primer episodio, Jamie, un chaval de 13 años, es arrestado como sospechoso del asesinato de su compañera de escuela Katie (Emilia Holliday), acusación que el chico niega, aunque las imágenes grabadas por las cámaras resulten bastante esclarecedoras. Queremos creerle. Como comenta en cierto momento, a sus espaldas, el inspector al cargo de la investigación (Ashley Walters), las imágenes no acaban de ser nítidas. Es imposible, Jamie no puede haberlo hecho. Todo ese dolor y toda esa confusión resultan creíbles, viscerales, impropios de un actor debutante.

Ya en el tercer episodio, aún mejor que el primero, Jamie tiene un tenso mano a mano con Briony (Erin Doherty), la psicóloga clínica asignada a su caso. Ahí vemos al personaje y al actor que le interpreta ir mudando de piel casi a cada momento, ahora una fiera peligrosa, ahora una pobre criatura indefensa, a veces ambas cosas a la vez: un monstruo conmovedor. El director Philip Barantini sabe colocar la cámara siempre en lugares interesantes, aquellos donde quedan más claras las cambiantes dinámicas de poder o desde el cual podemos observar mejor las reacciones y gestos que importan.

El mejor entre quinientos

Según explicaba el propio Barantini en entrevista con 'El Periódico', junto a su cinta llegaron otras quinientas, pero pronto se dieron cuenta que él era uno de los mejores. "Hizo cinco o seis pruebas con nosotros", nos contaba. "También le grabamos con Stephen Graham. Y, bueno, nos volaba la cabeza lo bueno que era. Owen no se da cuenta de una cosa: hay muchos actores por ahí que se han formado toda la vida para hacer lo que él hace sin esfuerzo, de la forma más instintiva y natural. Simplemente escucha y responde".

También sorprendente es, al parecer, su capacidad para salir y entrar de un papel. Barantini ha hablado de cómo, después de grabar una toma, todo el mundo se preocupaba por la salud emocional del chaval. Tenían a una psicóloga en el rodaje para asegurarse de que todo iba bien. Pero, después de buscarle por todas partes, se lo podían encontrar tan tranquilo jugando al 'swingball'. Y, además, ganando. Tiene mérito si tenemos en cuenta que, según ha contado el propio actor, Graham le ayudó a mostrar más emoción en el primer capítulo diciéndole sin parar: "No vas a volver a ver a tu madre, no vas a volver a ver a tu padre". Todo por hacer que se metiera aún más, si cabe, en el pellejo de Jamie Miller, un verdugo que también es víctima; del influjo de las redes sociales y los mensajes misóginos de figuras del estilo de Andrew Tate.

En declaraciones a 'The Independent', Graham, también cocreador y coguionista de la serie con Jack Thorne, se ha referido a la revelación al mundo de Cooper como el "mayor logro" de la serie. Sabían que querían a alguien fresco, sin experiencia, en la línea de la revelación de 'This is England', Thomas Turgoose, absolutamente desbordante como ese niño que entablaba amistad con un skin racista encarnado por el propio Graham. Por ello apostaron a conciencia por este talentoso desconocido, que solo había hecho algunos pequeños talleres y había empezado a hacer pequeños papeles en asuntos escolares.

De familia de clase obrera

En contraste con los muchos 'nepo babies' que pueblan la industria, Cooper proviene de una familia de clase obrera que hace uso de la vivienda social. Nació y sigue creciendo en Warrington, ciudad industrial al nordeste de Liverpool. Su madre es cuidadora y su padre es informático; tiene dos hermanos electricistas. Cuando, hace algunos años, vio a Tom Holland en 'Lo imposible', aparcó un poco sus sueños de fútbol (es del Liverpool) para centrarse en la interpretación. “No sé muy bien qué me empujó a querer actuar, pero simplemente quería hacerlo”, ha explicado en una entrevista con 'Variety', una de las pocas que ha concedido hasta hoy. Dio algunas clases (solo una hora a la semana), se apuntó a una pequeña agencia, le hablaron sobre las pruebas para 'Adolescencia'… y el resto es historia, historia dorada de las series.

Sin perder el tiempo con pequeños papeles, Cooper se sumó después a la nueva adaptación al cine de 'Cumbres borrascosas' firmada por Emerald Fennell, guionista y directora de las muy comentadas 'Una joven prometedora' (que valió a su autora el Oscar al mejor guion original) y 'Saltburn'. Le veremos como la versión joven del Heathcliff encarnado por Jacob Elordi frente a la Catherine Earnshaw de Margot Robbie. Según dijo en esa entrevista con 'Variety', está "disfrutando realmente" del proyecto, aunque quizá le esté pareciendo demasiado fácil: "Obviamente, ya no es en plano secuencia. Me estoy acostumbrando a eso. Pero es increíble". Su objetivo es, algún día, hacer de Spider-Man, quizá relevando a su admirado Holland.