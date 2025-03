El grupo Bilo publica nuevo trabajo y se va de festivales: Cranc Mallorca y Matalàs Weekend

Bilo, grupo fundado por Víctor Ariza Castilla (teclista principal), Driss El Louah Stadig (cantante y guitarrista), Sebastià Grimalt Bosch (bajista), Marc Mas Carbonell (batería y voz) y Tomás Solbas Kretchmer (productor, ingeniero de estudio y guitarrista, teclista y voz), está de estreno con A House For Three. Un nuevo single del último trabajo de este quinteto, que lleva por título A Place in the Sun (Bubota Música, 2025) y que supone una delicada y melancólica pieza acústica que se apoya en armonías vocales y una instrumentación sutil de vientos para envolver su emotiva narrativa.

“La canción explora la incertidumbre y el desasosiego en torno a las relaciones y el futuro, con letras introspectivas que plantean preguntas sobre el amor, la soledad y las expectativas no cumplidas”, señalan desde Bubota.

Portada del nuevo trabajo de Bilo / .

A Place in the Sun es el segundo álbum de la banda, y saldrá a la luz el 16 de mayo de 2025. Lo presentarán en el Cranc Mallorca en primicia.

Matalàs Weekend, con Lluïsa Febrer, Alice Oplatkova y muchos más

Bilo también participará el próximo 11 de abril en el Matalàs Weekend, en Manacor. Un festival que se celebrará del 10 al 13 de abril y que también contará con la presencia de Zulu Zulu y Brunch Caníbal. En el Gourmet Art Market, mercado que tiene como objetivo mejorar la accesibilidad entre artistas emergentes y el público, se podrá descubrir la obra de artistas como Antoni Alzamora, Lluïsa Febrer, Gaizka Taro, Cati Cànoves y Alice Oplatkova.