Aina Frau, veterana actriz de 80 años, estrena 'Desbarats': «He conocido el mundo gracias al teatro, he hecho giras importantes»

Estrena ‘Desbarats’, de Villalonga.

Es el tercero que haré aquí. Hice Faust, con Simón Andreu, hice Mort de dama, también con Rafel Duran, y ahora esta, lo que pasa es que han pasado muchos años de una a otra. Hacer esta función aquí, en el Teatre Principal, cuando ya tienes 80 años... Cuando era pequeña, yo veía el Principal y decía ¿algún día estaré aquí? Mira, cumplido, y en épocas diferentes de mi vida. Y este año por tres veces, me da mucha satisfacción.

Supongo que también por llegar a este punto de su carrera y que no le falte el trabajo.

Decidí jubilarme y venir de Madrid y no sé, algo habré hecho bien, pero a los 80 años no todo el mundo puede memorizar, y a mí me cuesta, pero aún lo puedo hacer, y mientras pueda, me gusta trabajar, porque es una vocación, no es una necesidad. Me entusiasma ensayar, aunque lo sufro mucho, me enfado conmigo misma cuando no me sale algo... pero es un placer.

En ‘Desbarats’ tiene un papel central.

Es la marquesa de Pax, la madre, de hecho, el personaje se llama Mumare. Desbarats no es una crítica, es un comentario de aquellas grandes casas mallorquinas que estaban arruinadas, que no tenían dinero, pero no se lo creían, vivían dentro de una burbuja. Es muy divertida, no hay una función que tenga que ver más con su título que esta, es un absoluto disparate. Esta es otra fórmula de Villalonga, pero me gusta, es muy divertida.

Me gusta trabajar, porque es una vocación, no es una necesidad"

¿Veremos conexiones con la actualidad?

Lo que nos cuenta Desbarats es cómo se destruye este tipo de familia, como tienen que ir bajándose los humos. No creo que hoy nadie quiera ser tan gran señor que lo mantengan. Espero que en la sociedad no haya unas casas más importantes que otras.

Vayamos a sus inicios. ¿Provenía de una familia de actores?

Eran marinos mercantes. Yo no sé de dónde me salió la vocación.

Y cuando les dijo que quería ser actriz, ¿cómo lo recibieron?

Fatal, ten en cuenta que eran los años 60 cuando me fui a Madrid, y cayó muy mal en mi familia, y a mis amigos también. Tengo recuerdos duros de aquella época que no me gusta contar, pero hay personas que ahora me hacen mucho caso y que entonces no me lo hacían.

Ahora está de moda ser actor"

¿Era algo mal visto?

Mucho, mi madre se llevó un disgusto muy grande. De hecho, yo me quería ir a los 18 o 19 años, pero murió mi padre y no me atreví, esperé hasta los 23. La familia de mi madre, los Xingala, se enfadó muchísimo con mi madre porque estaba muy mal visto y ella me dejaba ir... Y no, no me dejó ir, me fui. Después, ella vino a Madrid y vio que trabajaba en una oficina por las mañanas y por las tardes estudiaba y lo comprendió. Me vio hacer Las mujeres sabias y entendió que era otra cosa. Ahora está de moda ser actor.

Si ahora fuera esa jovencita que quiere ser actriz, ¿sería más fácil?

Ahora hay más trabajo, pero mucha más gente, y también muy preparada. Cuando yo iba a hacer un casting había para ese personaje cinco personas, ahora hay doscientas, porque ahora está muy bien visto, a la gente le gusta mucho salir por la tele. No digo que sea más fácil, porque hay más competencia, pero hay mucho más trabajo. Antes había solo dos televisiones, en teatro sí había trabajo. Las giras eran estupendas, te ibas de martes a domingo y descansabas un día. Yo lo he vivido, estar tres meses fuera de tu casa.

He estado en Rusia, en Irán, en Jerusalén, he nadado en Gaza"

¿Qué es lo que más le gusta a usted de su profesión?

A mí lo que más me gusta es el teatro, la interpretación. Las series también están bien, cine no he hecho mucho, a lo mejor he hecho diez intervenciones en películas. He hecho mucho teatro con directores importantes, con giras importantes, he conocido el mundo gracias al teatro. He estado en Rusia, en Irán, en Jerusalén, he nadado en Gaza... Había un festival en Jerusalén y fui tres veces con Núria Espert. Cuando veo ahora lo que pasa en Gaza me duele el corazón.

¿Cuál es el momento más especial que recuerda de su carrera?

Especial, emotivamente, fue el día en que después de tres meses de haberme dicho «Te llamaré para que hagas una prueba», mi madre había muerto, estaba en casa, en Palma, y me llamó Núria Espert. «¿Sabes quién soy? Ven para hacer una prueba, para hacer Divinas Palabras con Víctor García». Fui y me cogieron. Y esto hizo ¡crac! Empecé a trabajar con directores importantes, por todo el mundo, cambié de modus. Este fue uno de los momentos importantes de mi vida.

¿Hay algún papel que le gustaría haber hecho y todavía no ha llegado?

Ha habido alguna función que me hubiera gustado hacer, pero se me ha pasado la edad, ahora solo puedo hacer abuelas o madres mayores... Durante mucho tiempo quise hacer El pelícano, de Strindberg. Ahora, lo que venga, lo que sea capaz de hacer, ya me da alegría.

Suscríbete para seguir leyendo