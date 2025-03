Si no sabes cómo se llama el actor desnudo, es Jason Isaacs

Ese gran actor que nadie sabe cómo se llama es una constante del cine y la televisión. Eficaces pero anónimos, como el Stephen Graham ahora catapultado a la fama por la serie Adolescence de Netflix, el fenómeno de la semana. No recordamos ninguna excelente producción británica en que no lo hayamos disfrutado, de Snatch a Peaky Blinders, pero la admiración no nos impulsó hacia la Wikipedia. (Spoiler: No crea a los periodistas que manejan con familiaridad los nombres de los ilustres desconocidos, en realidad acaban de consultarlos).

Distingamos al profesional admirable de la estrella fugaz. Los mejores actores son identificados por sus papeles, desde un fructífero anonimato. Así ocurre con la única teleserie que puede competir hoy en zumbido con Adolescence, la impugnación del turismo de ultralujo en la tercera temporada tailandesa de The White Lotus.

Esta semana ha visitado Mallorca el actor que aparece desnudo en la serie hotelera. Si no sabes cómo se llama, estás celebrando su excelente trayectoria en segunda fila. Es Jason Isaacs de Liverpool, por cierto. Cabe consignar que llegó a la isla vestido, porque el mundo entero debate ahora sobre la anatomía del legendario mago negro Lucius Malfoy, que martiriza al protagonista de Harry Potter.

El escritor y director de The White Lotus es Mike White valga la redundancia, y está empeñado en trufar su serie de desnudos masculinos. Isaacs interpreta a un financiero millonario a quien aguarda la cárcel por sus manejos. Incluso se llama Rat-liff, para enfatizar su condición de ratero. Ninguna de estas circunstancias ha provocado escándalo pero, en el cuarto capítulo que ya han devorado millones de personas, se desliza la bata del actor para conceder protagonismo a sus genitales. Y el planeta se detiene.

Para que se entienda la magnitud de la polémica, la puritana BBC encabezaba un docto reportaje sobre los atributos de Isaacs con un autoexculpatorio «Aviso: Este artículo contiene lenguaje que algunos pueden considerar ofensivo». No se trata de desilusionar a quienes han llegado hasta aquí en busca de sensaciones excitantes, pero el montaje de White es más falso que un McGuffin de Hitchcock. El pene exhibido en la pantalla es una prótesis, al igual que la mayoría de sus predecesores en las temporadas de The White Lotus grabadas en Hawai y en Sicilia. Así lo han atestiguado los actores que interpretan a los hijos del delincuente de guante blanco, devorador de Lorazepam en la ficción.

El polivalente Isaacs también lució una prótesis en Harry Potter, aunque apta en este caso para todos los públicos. El actor a quien ya hemos puesto nombre ha desvelado esta semana que propuso al director Chris Columbus la peluca rubia platino aplastada, que también identifica a Nicole Kidman en sus papeles de malvada. El mago de sangre pura y padre de Draco imprime una presencia intranquilizadora, que perdura conforme avanzan las entregas de la saga y el espectador se acostumbra a su presencia. Queda así nombrado Jason Isaacs, que reprocha a quienes se escandalizan de su desnudo que nadie recrimine la exposición corporal a Mikey Madison o Margaret Qualley.

