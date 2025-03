Cantar per gust

«No cant perquè sia bo ni perquè sia dolent. Cant per dar gust a la gent i per divertir-me jo». Aquest era el lema que va guiar i encara guia, la Coral de Felanitx, des de la seva creació, ara farà justament cinquanta anys. Sí, mig segle ha passat des d’aquell primer concert, celebrat el 23 de març de 1975. Tots érem més joves. Alguns ja no hi són i d’altres encara no eren ni projecte. Tempus fugit, deien els clàssics. En aquella presentació, titulada genèricament Concert Sacre, hi participaren, com a instrumentistes, alguns dels que en aquell moment eren joves músics i que després han desenvolupat brillants carreres (Josep Prohens o Bartomeu Artigues, per citar-ne dos). Això és perquè la sessió va tenir dues parts ben diferenciades, a la primera s’interpretàren cinc peces a capel·la, agafades del repertori clàssic i tradicional; a la segona, en canvi, la cosa es va moure entre els espirituals negres i els càntics més de caràcter popular, acompanyats de guitarres, percussions i instruments de vent.

Doncs bé, dit això, no ens queda més que recomanar la trobada d’avui a l’església de Sant Alfons de Felanitx (20.30h), en la qual, la coral felanitxera repetirà el mateix programa, majoritàriament dirigit per Margalida Massutí, actual directora i que va succeir Jaume Estelrich al davant de la formació. Dic majoritàriament, perquè avui, en el concert, ens trobarem amb un valor afegit: la col·laboració d’alguns directors que s’han volgut afegir a la festa i que varen viure de prop els primers anys de la coral, animant i oferint el seu mestratge. Així, Baltasar Bibiloni dirigirà l’Ave Maria de Victoria i Joan Comany farà el mateix amb Mandatum novum, també de Victoria i Christus factus est de Felice Anerio, una partitura que inicialment havia de dirigir Gori Marcús, el director de la Capella Oratoriana, que, per motius de salut ha hagut de declinar, i a contracor, la seva presència.

