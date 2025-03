Toni Bujosa: «Beethoven o Brahms me infunden un respeto que no tengo hacia mí mismo»

¿Cuál ha sido el proceso compositivo hasta llegar a ese estreno?

Después de haber estrenado, hace poco más de un año, un Concierto para piano y Banda con la Banda Municipal de Palma, empezó a rondarme la idea de componer otro para formación de cuerdas, cosa que dejé para más adelante y me puse a escribir una partitura, con un solo movimiento, para violín, violonchelo y piano. Durante el proceso, me di cuenta de que esa obra necesitaba más cuerpo y pensé en reconvertirla en lo que es ahora, un Concierto en cuatro movimientos.

¿Cómo es la partitura? ¿En qué movimiento musical se enmarca?

Diré que, si bien tengo otras composiciones que siguen movimientos propios del siglo XX como el dodecafonismo, esta partitura he querido que sea tonal, modal, audible, en definitiva, para que pueda llegar a todo tipo de público. Incluso he puesto títulos a cada una de las partes, para que el oyente pueda hacerse una idea preconcebida de lo que representan, de lo que he querido decir y contar en cada una de ellas. En la primera, Solstici, he pretendido retratar los veranos que yo viví en mi adolescencia y que ya no existen. En la segunda, Insectes, a modo de Scherzo, muestro mi aversión hacia este tipo de elementos. En la tercera, que he titulado como un poema del amigo Pere Suau, Horabaixes de Caldes, está construido en forma de Tema con variaciones, para terminar con un último movimiento, Rodes, que, de forma cíclica y como un Rondó, toma ideas presentadas en los tres anteriores; en él quiero mostrar lo que vemos y vivimos diariamente en Mallorca en verano: miles de ruedas circulando por las carreteras y caminos.

Ha citado al poeta Pere Suau, de quien ha musicado algunos poemas.

Cierto, pues sus temáticas, míticas y mediterráneas me interesan mucho y algo de ellas hay en ese concierto. Estoy especialmente satisfecho de la música para el espectáculo Debón canta Suau, en el que el cantante ponía voz a mis composiciones basadas en textos del poeta.

Volvamos al Concierto ¿cómo es la comunicación musical entre el solista y la formación de cuerdas?

Muy íntima, pues si en el Concierto para piano y Banda el piano tenía momentos de auténtico virtuosismo, en éste, en cambio, he concebido la relación como si de música de cámara se tratara, lo que implica una constante comunicación entre el pianista y la orquesta. Sin ser de pequeño formato, la manera de afrontarlo debe ser camerística, como si el pianista fuera uno más del grupo.

Que el compositor sea también el intérprete ¿añade valor al concierto?

Mi profesor de juventud, Emili Muriscot, todo un referente, siempre me decía que debía aprender las composiciones de los grandes autores como si las hubiera escrito yo mismo, conociendo los detalles de cada compás. Y así lo he hecho y muy bien que me ha ido el consejo. Ahora bien, en este caso, cuando interpreto mis propias obras, y no sé por qué, me cuesta seguir esa línea hasta el punto que interpretar una obra propia se me hace extraño. Es curioso, pero es así: Interpretar una obra propia se me hace más difícil que abordar una partitura de cualquiera de los grandes. Seguramente será porque Beethoven o Brahms me infunden un respeto que no tengo hacia mí mismo. Y aquí quiero citar el papel que ha jugado en los ensayos Xisco Amengual, el director de la Orquestra Lauseta; él me ha dado ideas que, como persona no implicada directamente en la obra, me han ayudado a la hora de tocarla.

