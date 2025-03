Roberto Verino en Mallorca: "El valor de la moda no es estar a la última, sino quererse"

El premio honorífico valora, entre otros aspectos, la capacidad transformadora del diseño. ¿En qué ha contribuido su moda a esa transformación?

Estoy muy agradecido por este galardón y sobre todo ilusionado al ver que desde Mallorca se proyecta lo que sin duda es clave en la vida, que la motivación, la excelencia, evitar el despilfarro y la búsqueda de la belleza crean personas más auténticas y felices. En cuanto a mi contribución a la transformación, tuve la suerte de iniciar mi marca en 1982, cuando se produjo un cambio social muy notorio. Las mujeres se empezaron a independizar a nivel económico de sus padres o parejas. Ser libre desde ese punto de vista permitió a las mujeres comenzar a romper tabúes y con todo aquello que era un problema ancestral. La nueva mujer irrumpió con fuerza e ilusión para demostrar que es tan capaz como el hombre.

Es defensor de los patrones sencillos, el estilo atemporal y la ropa sostenible. ¿Fue pionero de la actual corriente slow fashion?

Es básico evitar el malgasto de fibras y agua, porque son recursos escasos y tenemos que respetar la naturaleza. Siempre he defendido la utilización de materias primas de calidad e invertir en prendas que duran, porque entiendo mi trabajo como un estilo de vida más que un concepto de moda de usar y tirar, la que desgraciadamente provoca consecuencias tan negativas en la sostenibilidad. Con la sencillez de las formas también consigo una funcionalidad de su uso. En ello busco la capacidad de hacer que el armario sea realmente un armario emocional para el consumidor.

¿Qué es?

Tengo la fortuna de trabajar en un oficio que me apasiona, que me hace muy feliz, y mi objetivo es que las personas sean felices con una prenda que consiga hacerlas sentir bien, que les dé autoestima y estén seguras de sí mismas. Además, esas piezas perduran en el tiempo y en un momento dado le recordarán a quien las lleva situaciones que vivió cuando se las puso anteriormente, como si fuesen un diario íntimo. El concepto de armario emocional va unido también a la posibilidad de que esas prendas sean un legado para las personas que quieres. Para mí no hay nada más gratificante que regalar a mi hijo o mi nieto una prenda que yo he disfrutado.

¿Las prendas de ropa pueden hacer felices a las personas?

Por supuesto. Lo más exigente, aunque motivador, de mi trabajo es pensar en las necesidades de quien se acerca a mi marca. La autoestima de la que hablaba es vestirse con la certeza de que lo que llevan puesto corresponde a su personalidad, a su forma de entender la vida. No se debería ver la moda como algo que te exige estar continuamente a la última, en absoluto. Su verdadero valor es ayudar. Tiene que servir para que cada persona sea capaz de conocerse, cuidarse, aceptarse y, sobre todo, quererse. Estas cuatro reglas son súper importantes, la fórmula de la felicidad. Cuando uno se siente bien consigo mismo, no está preocupado por esa obsesión de ir a la última, que es una especie de paranoia que lamentablemente evidencia la falta de seguridad de quien la vive.

Roberto Verino, galardonado con el Premio Honorífico de Mallorca Design Day / Manu Mielniezuk

¿El espíritu entusiasta de sus inicios se mantiene intacto?

Tuve la ventaja de disfrutar de una abuela materna con una vida muy longeva, ya que murió con 98 años y una salud de hierro, y que siempre se sintió muy joven. Ella me demostró qué significaba eso realmente, porque hay personas de 20 años que parecen viejas y otras de 98 que piensan como si fuesen veinteañeras. Sus proyectos no se terminan y siempre tienen ideas. Me parece que ese entusiasmo es imprescindible, porque aunque al final no veas terminar un proyecto, beneficiarás a quien viene detrás.

Veo que mantiene el espíritu.

Quiero pensar que he heredado la genética de mi abuela. Si es así, sin duda alguna me ayudará mucho a lograr algo que digo a menudo, aunque es más un deseo que una posibilidad. Quiero trabajar hasta los 98 años, después cogerme un año sabático o dos, y luego volver al trabajo con el mismo entusiasmo que me ha permitido llegar hasta aquí con ilusión y esperanza, que es lo que realmente mueve el mundo.

¿Se imaginó hace 40 años que las modelos veteranas subirían a las pasarelas?

De hecho, tuve la oportunidad de hacerlo. Fue en un momento duro en el que a los diseñadores se nos responsabilizó del problema de la anorexia. Para contrarrestar las imágenes de modelos que parecía que tenían 14 años, hicimos una campaña con una modelo de 40. Precisamente esta imagen fue la que utilizamos para anunciar las exposiciones de las cuatro décadas de Roberto Verino en el mundo de la moda. Somos conscientes de que tenemos que contribuir a construir una sociedad mejor y, como decía, la juventud no está en un número, sino en la actitud. Mujeres como Nieves Álvarez, Martina Klein o Christy Turlington tienen la belleza atemporal que buscamos.

