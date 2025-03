Lázaro Rosa-Violán, interiorista: "Todas las marcas de lujo ahora mismo están apostando por el artículo de artesanía"

El arquitecto e interiorista Lázaro Rosa-Violán (Tánger, 1964) ha recibido uno los premios honoríficos del festival Mallorca Design Day. Hoteles, restaurantes, tiendas, terminales de aeropuerto, estadios… Su estudio, con sede en Barcelona, lo ha tocado casi todo, por lo que ahora le ilusiona hacer un museo y deja caer que podría ser pronto. En Mallorca llevan su sello el Tast Club, el hotel St. Regis Mardavall y afronta la segunda fase de las zonas de restauración en el Formentor, del que prefiere no avanzar nada. Su primer proyecto de interiorismo fue Can Vent, en Formentera, y después de 20 años su nombre está asociado a marcas de lujo de todo el mundo. “Soy visionario total, entro en un sitio y lo veo arreglado según mi criterio”, explica de su trabajo.

Cuando habla de sus proyectos lo hace en plural porque tiene un gran equipo detrás que les convierte en “el estudio de interiorismo más grande de Europa”, o eso le han dicho, matiza. Aunque se niega a elegir entre los múltiples trabajos que han realizado o que tienen en marcha, sí cree que el edificio Metropolis de Madrid, que acogerá hotel de lujo, restaurantes y un club al estilo londinense, “va a cambiar totalmente el compás de acción de la ciudad”, algo que le “emociona”.

Lázaro Rosa-Violán, en el hotel Palma Riad. / Manu Mielniezuk

El Península en Estambul, The George en Tel Aviv, al que le sigue el de Belgrado, el Shangri-La de Hangzhou, en China, el Palace de Madrid son algunos de los hoteles en los que ha trabajado. Este tipo de proyectos son los que más disfruta porque es como “crear un minipueblo”. “Somos un estudio muy osado y eso nos ha abierto puertas porque nos atrevemos con todo”, declara.

Asegura que tiene “cero orgullo estilístico”, no se encasilla en uno en concreto, aunque sí apunta que le gusta conectar cada proyecto con el lugar al que pertenece y echar mano de lo local. “La artesanía debería llamarse artisanía, porque los pocos artesanos que quedan ya son artistas”, añade. De su experiencia, afirma que “todas las marcas de lujo ahora mismo están apostando por el artículo de artesanía: Loewe, sin ir más lejos, que es el primero, Louis Vuitton, para quienes trabajamos y ahora estamos conceptualizando un montón de proyectos... es alucinante, el nuevo lujo es la artesanía”, sentencia.

Lázaro Rosa-Violán ha visitado Mallorca en muchas ocasiones, “es la única isla de Europa en la que viviría”, confiesa y cree que “siempre va a tener su público. A la gente que le gusta Mallorca no le gusta otra cosa”.

Colaboraciones con reconocidos chefs

A lo largo de estos 20 años ha diseñado y decorado los restaurantes de Dabiz Muñoz, Mauro Colagreco, Grant Achatz, Juan Andrés, Kike Dacosta, Nacho Manzano y los de los franceses Mory Sacko y Cyril Lignac. Bromea al decir que se siente “parisino” debido al tiempo que pasa en la capital francesa. En cuanto a la importancia del interiorismo en estos lugares, no duda al afirmar que es igual de importante como la comida y que la gastronomía ha cambiado. “Los propios chefs te lo dicen: 'tu trabajo y el nuestro, para que esto sea un éxito, tienen que estar en el mismo nivel'. Hasta hace muy poco, eso ningún chef te lo decía. Y ellos lo tienen clarísimo”, afirma. “La gente quiere la experiencia festiva de la restauración, ya no solamente comer, lo quiere todo, quiere ir a un sitio bonito, que haya ambiente, que encima se coma bien y que se pase bien y quedarse a las copas allí si hace falta y si hace falta bailar allí, también. Este restaurante festivo está a la orden del día”, remarca. “De hecho, ahora, tres o cuatro de los locales más de moda de París como Lafayette's, Victoria y La Fontaine Gaillon [proyectos obra suya] son sitios en los que se come increíble y que encima lo pasas bomba”, añade.

Cada restaurante es algo diferente y Lázaro Rosa-Violán se declara “flexible” ante las peticiones de sus clientes. “Hay gente que quiere que nos volquemos hasta puntos increíbles. Yo no solo tengo arquitectos en el espacio, tengo diseñadores industriales, diseñadores de interiores, diseñadores gráficos y artistas, gente que hace directamente arte. Tengo escultores, pintores, tengo gente que hace piezas particulares que definen la línea del despacho, aunque no siempre se puede”, explica.

El interiorista se considera un “valiente empedernido” y asegura que no ha perdido la ilusión por encarar nuevos encargos. “Siempre queda lo mejor”.