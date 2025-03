Antonio Obrador: "Intentamos que cada hotel sea una experiencia diferente"

El estudio Antonio Obrador acaba de publicar el libro Hotels (Ediciones El Viso), donde recoge sus proyectos hoteleros más emblemáticos. Son Net, Cap Rocat, el Majestic de Barcelona son solo algunos de estos establecimientos en los que la firma de arquitectura integral ha trabajado a lo largo de las últimas décadas. Esta publicación es la primera de una serie en la que irá repasando sus proyectos.

¿Cuál de todos estos hoteles es su favorito y por qué?

Los proyectos son como los hijos, cada uno tiene su personalidad, siendo cada uno distinto y con sus peculiaridades, todos son especiales. Es cierto que los proyectos que finalmente más valoro son aquellos que, inicialmente, han presentado problemáticas difíciles a las que me he enfrentado y que, finalmente, he podido resolver con éxito.

Pensaba que me diría Cap Rocat.

Sí y no, los hoteles urbanos me gustan mucho, hemos hecho varios también en Madrid y Barcelona.

Ha trabajado con diferentes edificios que son joyas por su valor patrimonial, ¿cuál ha implicado más dificultad?

Los edificios históricos de usos no hoteleros son los más difíciles de abordar. En el caso concreto de Cap Rocat por ejemplo, la mayor dificultad fue encontrar la manera de optimizar los espacios propios de una fortaleza militar defensiva a hotel, como por ejemplo galerías o túneles, resultado de su integración paisajística. Mediante la resignificación de estos espacios y utilizando herramientas como la iluminación, entre otras, conseguimos convertirlos en lugares singulares.

Antonio Obrador, en su estudio. / Guillem Bosch

¿Qué es primordial cuando se enfrenta a un proyecto de hotel?

Primordial es tener un cliente que sepa lo que quiere. Y después, qué es lo que te da ese edificio. Porque cada edificio te da algo diferente. No es lo mismo construir un hotel nuevo, de nueva planta, que tú lo estás dibujando casi en tres dimensiones, o un edificio antiguo, que tienes que rehabilitar.

¿También es importante pensar en el huésped del hotel?

Sin duda. Y además, si tú tienes un hotel, por ejemplo, singular, lo que quieres es sorprender a los viajeros. Que lleguen allí y sea una sorpresa, que sea una experiencia. Eso es lo que procuramos siempre. Nosotros cuando hacemos hoteles procuramos que sean experiencias, las hay más sencillas, otras más fuertes, pero intentamos que cada hotel sea una experiencia diferente. Por eso, intentamos cambiar de estilo cada vez que cambiamos de hotel, lo cual es mucho más pesado y mucho más laborioso, pero buscamos hacer cosas diferentes para que no sea siempre lo mismo.

¿Cuáles son sus fuentes de inspiración?

La naturaleza es lo que más nos inspira. El edificio también te inspira mucho, porque no es lo mismo tener un edificio neogótico que tener un edificio militar, por ejemplo, o tener una casa del siglo XX… No es lo mismo hacer un hotel aquí que hacer un hotel en Andalucía, cada lugar es diferente y te marca muchísimo.

Cap Rocat /

Uno de los proyectos más recientes, el hotel Dunas de Formentera, destaca por la innovación en cuanto a sostenibilidad.

Se apostó por materiales naturales como la pintura a la cal para que los edificios fueran más transpirables y se evitaran problemas de humedades. A su vez se implementaron mejoras significativas en el aislamiento térmico y la eficiencia de las instalaciones, lo que no solo mejora el confort de los huéspedes, sino que también reduce considerablemente el consumo y la huella de carbono. Asimismo, las aguas residuales son tratadas y reutilizadas para el riego, minimizando así el impacto ambiental del complejo. El proyecto, considero, refleja la serenidad y belleza de la naturaleza sin perder de vista la funcionalidad.

¿Cuesta encontrar materiales de calidad y profesionales de aquí?

Lógicamente no vamos a más, sino que vamos a menos, pero sí, todavía encuentras cosas sencillas. Se han perdido muchos oficios... Yo en 40 años lo he visto. Se han perdido muchísimos. Ya no hay buenos yeseros como en un tiempo, forjadores solo quedan dos que sean buenos, carpinteros lo mismo… Pero todavía tenemos suerte, tal vez porque los conozco de toda la vida y ellos a ti también, pero se pierden los oficios.

Un momento de la entrevista. / Guillem Bosch

¿Qué peso tiene en su trabajo la arquitectura, el interiorismo y el paisajismo?

En nuestro estudio concebimos los proyectos como un todo, ya que difícilmente podemos limitar la imaginación a una de las disciplinas, todas se fusionan. Nos gusta analizar lo que se va a observar desde el interior de nuestros edificios hacia fuera y viceversa. Buscamos que cada lugar se adapte a su entorno y que los interiores cumplan con los requisitos esenciales de calidez, confort y una estética adecuada a cada espacio.

¿Se plantea hacer un libro de los proyectos que no son hoteles?

Sí, ahora tenemos en marcha varios libros. Lo que no hemos hecho en 40 años, lo hacemos ahora. Es decir, nos hemos dedicado a hacer mucho trabajo y ahora tenemos en proyecto un libro de paisajismo, otro de diseño y otro de arquitectura contemporánea y clásica. Es un despacho multidisciplinar, procuramos no quedarnos solo con una cosa, podemos y nos gusta abarcar. Es decir, cuando haces un edificio, saber lo que verás que hay fuera desde la cama, ¿qué verá la clienta? No verá una pared, verá un árbol, si el paisajismo lo hace otro, probablemente no pensará en esto. En cambio, si lo haces tú sí. Y viceversa. Nos gusta hacer arquitectura integral.

