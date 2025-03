Una simfonia titànica

La vida, a la casa familiar del jove Gustav Mahler era de tot, menys entranyable. Com a segon de catorze germans, va veure com sis dels quals morien amb pocs anys d’edat, per tant, la mort va estar molt present en aquest espai en el qual la convivència es va veure enfosquida pel fet de tenir un pare i marit maltractador. Així que, pel jove Gustav, els records d’infantesa no eren gaire agradables. Ara bé, les passejades pels boscos propers, hem de dir que, en sentit real i figurat, ajudaven a pal·liar aquesta situació.

De gran, ja com a compositor, no va saber o no va voler obviar aquestes vivències infantils i juvenils, així que, d’una manera o d’una altra, les trobam en la seva música. Com és el cas de la Primera Simfonia, coneguda com a Simfonia Tità, un nom que, si bé li va posar el mateix Mahler, va renunciar a ell, quan ja era massa tard. Així que, el qualificatiu ha quedat per a la posteritat.

Estrenada en una primera versió el 1888, aquesta partitura segueix el model clàssic de simfonia, tot i que canvia l’ordre dels moviments, fent que el lent passi al tercer lloc i l’Scherzo ocupi el segon.

A partir d’un inici simulant una sortida del sol, ens hem d’imaginar la figura d’un viatger errant, un heroi indefinit, caminant pel bosc, amb els ocells que li donen la benvinguda i mentre, en la llunyania, sona una banda de músics, dels que anaven de poble en poble per amenitzar les festes.

A l’Scherzo, una cançó infantil se sublima en una melodia alegre i rítmica, per passar a la Marxa fúnebre, el tema de la qual recorda una altra cançó tradicional, el Frère Jacques. Ara bé, seguint el model que construí Beethoven en la seva Marxa fúnebre de la Tercera Simfonia, en la qual l’heroi també mor, aquí trobam, entre els ritmes a pas lent un canvi de registre a través del qual, el compositor sembla dir-nos que amb la mort no s’acaba tot.

I per acabar, un darrer moviment en el qual aquest heroi errant, passa de les tenebres al Paradís, a través d’una explosió rítmica i melòdica realment espectacular.

Doncs bé, tota aquesta història musical, en forma de Poema Simfònic, sonarà avui capvespre a l’Auditòrium de Palma, interpretada per l’Orquestra Simfònica, en un concert en el qual també tenim la Pavana de Fauré i el Concert per a viola i orquestra de Joseph Schubert (res a veure amb l’altre Schubert, Franz).

