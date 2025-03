La policía interrumpe la actuación de Punsetes en el Club Mutante de Palma

Los Punsetes, la banda madrileña de indie que invadió la escena musical del país en el 2004 y que no ha parado desde entonces, compareció en Palma el pasado viernes, con Ariadna (voz), Jorge García (guitarra principal), Anntona (guitarra rítmica), Chema (batería) y Luis Fernández (bajo), los cinco integrantes que están detrás de himnos generacionales del alternativo nacional como Una Persona Sospechosa u Opinión de Mierda. Influenciados por pioneros de la escena como Los Nikis o Alaska y Los Pegamoides este 2024 publicaron Que Le Den Por Culo A Tus Amigos (Sonido Muchacho), un álbum en el que 21 grupos reinterpretan 21 de las mejores canciones de la banda a modo de conmemoración de los 20 años del conjunto madrileño. Carolina Durante, Los Planetas o Alizzz son algunos de los artistas que han versionado unos cuantos de sus temas.

La correspondiente gira, con el mismo nombre que el disco, ha incluido conciertos en ciudades del territorio nacional e internacional, y terminará el 26 de abril en la sala La Riviera de Madrid aunque de momento solo el de este pasado viernes ha tenido que ser cancelado durante su transcurso. Y es que a escasas cuatro canciones de terminar (siendo estas algunas sus más representativas) dos agentes de policía entraron a la sala Club Mutante después de haber recibido quejas de los vecinos por exceso de volumen. Debido a esto el concierto se vio obligado a terminar prematuramente dejando un público mallorquín descontento.

“Quedaban cuatro pero muy buenas: ¡Viva!, Tus Amigos, Maricas y Una persona sospechosa. Eran las que cambian el veredicto cuando parece que no te está gustando el concierto. Íbamos a entrar a esto cuando nos hicieron gestos con las manos desde la zona del técnico de sonido y nada, se jodió. Es como si te estuvieras comiendo una tarta y justo cuando vas a por el fresón te lo quitan de las manos”, señaló al término del concierto Manu Sánchez alias Anntona, guitarrista del grupo.

Entrevista con Punsetes

¿Qué expectativas teníais para este concierto?

Queríamos hacer un concierto en una sala pequeña y para un público entregado y beneficiarnos así de la magia que te da no estar en un escenario grande; estar cerca de la gente y desatar un poco más esa furia del directo.

¿Cuántas veces habéis tocado en Mallorca y cómo se comparan esos conciertos al de este viernes?

Habíamos estado unas cuatro o cinco veces y muy bien siempre, aunque en ninguna de esos conciertos nos había parado la policía, esta es la primera vez. No estaba yendo muy bien el concierto que digamos, pero estábamos entrando en la recta de las canciones que nunca fallan. Cuando se tiene un grupo anciano como el nuestro, existe esa fórmula mágica que consigue elevar el concierto siempre, por mucho que no vaya del todo bien, y esas son las seis o siete canciones que nunca fallan y que solemos dejar para el final. Ya puede ser que no se oiga la voz o las guitarras no suenen bien, que estas siempre consiguen que el público y nosotros estemos contentos. En este caso no se ha dado este efecto porque no las hemos podido tocar.

Quedaban cuatro canciones…

Quedaban cuatro pero muy buenas: ¡Viva!, Tus Amigos, Maricas y Una persona sospechosa. Eran las que cambian el veredicto cuando parece que no te está gustando el concierto. Íbamos a entrar a esto cuando nos hicieron gestos con las manos desde la zona del técnico de sonido y nada, se jodió. Es como si te estuvieras comiendo una tarta y justo cuando vas a por el fresón te lo quitan de las manos.

¿Qué diferencias principales percibís entre el público de aquí y el de ciudades más grandes como Madrid y Barcelona?

En Mallorca creo que la gente es más reservada en estos conciertos, en otras ciudades son un poco más punkis, hacen más pogos… pero bueno, lo importante es notar que se lo pasan bien por mucho que sean más discretos.

¿Hoy en día preferís tocar en salas pequeñas como la del Club Mutante o en recintos más grandes como La Riviera en Madrid?

Bueno, todo tiene su gracia, aunque en sala pequeña se necesita más que se líe un poco.

¿Qué proyectos tenéis en el horizonte?

Estamos tirando de morro: mínima producción-máximo resultado, y ahora se supone que deberíamos volver a hacer un disco, aunque está complicado por ahora.

En cuanto al último disco de reinterpretaciones Que Le Den Por Culo A Tus Amigos, ¿cómo ha sido la relación con las bandas invitadas?

Eso ha sido un masaje gigante, de hecho me da hasta un poco de vergüenza haberlo hecho estando la banda en activo porque esto se suele hacer cuando las bandas se retiran. Creo que somos de los pocos que estando en activa han echado morro y han hecho un disco tributo de esta manera.

O sea que por ahora no os vais

Bueno, no lo sabemos, pero esto ha sido tan masaje que casi dan ganas de irte. Cuando oigo el disco solo pienso en que vaya grupazos son todos; han hecho unas versiones con mucho cariño y alegría. La tentación está ahí porque las cosas han salido bien y el relevo está en buenas manos, pero, repito, no se sabe.

Muchos de los grupos invitados beben de vuestra influencia claramente. ¿Os consideráis pioneros en el nuevo sonido del indie español?

No diría que somos de los primeros en impulsar los grupos más jóvenes de ahora, aunque sí creo que somos pioneros o al menos que nuestra herencia está en un tipo de letras más cómicas, rebeldes, directas… En cuanto a la escena de Madrid sí que creo que hemos influenciado bastante; grupos como Carolina Durante lo han dicho abiertamente en varias ocasiones.

Ves el relevo generacional en buenas manos

Por supuesto, y de hecho, les va a todos mucho mejor que a nosotros; es increíble lo de estos artistas ahora. Carolina Durante llenaron el WiZink Center hace nada, Cariño también son geniales y Aiko el grupo, que son mi grupo favorito, también lo están petando ahora. Lo guay es que notamos que le hemos pasado el testigo a gente que le va de puta madre y eso es maravilloso.

Qué retrospectiva hacéis de estos veinte años

Para nosotros, o para mí, ha sido una cosa tan fundamental para mi vida y en mi forma de ser que creo que es brutal. Soy padre y después de mi hija, tener este grupo es lo mejor que me ha pasado nunca, y eso que no nos hemos forrado ni nada, aunque tampoco es lo que buscamos. Lo importante para mi es estar aquí ahora haciendo esto, la misma música que llevamos dos décadas haciendo. Para mí el punto culmen es aguantar.

Todos mantenéis vuestros trabajos a la vez que tocáis con el grupo, ¿cómo se compagina esta doble vida?

Todos somos ejecutivos de empresas y con responsabilidades tochas pero cuando hay que salir a tocar salimos. He tenido que dejar una reunión para ir al aeropuerto para venir a Mallorca y míranos, nos ha parado la policía. Esto no gusta, y más si sabiendo que sales antes de hora del curro o que hoy no podrás ver a tu familia, pero bueno. Muchos otros se hubiesen separado hace mucho tiempo y nosotros seguimos aquí; no sé por qué fuerza de mierda pero hay ahí algo mágico. Por ejemplo Luis, el bajista, es co-director general de Universal en España, o sea que no se por que seguimos aquí complicandonos la vida a día de hoy la verdad; él tampoco lo sabe. Diría que hay ahí un poquito de inercia al hecho de seguir tocando pero también que si no lo hiciésemos perdemos esa magia y brillo, mi vida no seria igual.

Si no fuese por la música, ¿a qué le habrías dedicado tu genio creativo?

No sabría decir, la verdad. Supongo que a escribir guiones, pero esto tiene algo muy guay: lo puedes hacer con tus amigos y con un núcleo pequeño de gente. La gracia que tiene tener un grupo es que si encuentras el conjunto de gente con el que compartas esta pasión pues ahí está. Es que al final somos todos colegas de la universidad; estudiabamos todos Comunicación Audiovisual y mira, de repente mantenemos esto. Si no fuese por el grupo difícilmente seguiríamos en contacto. Tampoco seguimos quedando como grupo de amigos per se, siempre como grupo de música para tocar. Para mí ‘salir con mis amigos’ es sinónimo de salir con el grupo, sino mi momento de amistad sería muy limitado. Estoy muy agradecido por ello, y diría que es por eso que aguanto.

Para la producción de éste último disco, ¿contactasteis vosotros con las bandas o ellas se interesaron por el proyecto?

Pues ninguna de las dos. Ha sido cosa de nuestro sello discográfico Sonido Muchacho. Ha sido una operación de marketing para vender que somos un grupo de leyenda, que lo somos. Creo en nuestra mitificación más que nada porque en todos estos grupos nuevos abunda esa lírica punsetes que nos representa. Es muy guay como ética underground hacer un homenaje a un grupo como el nuestro que nunca lo ha petado pero que sus grupos hijos lo petan a muerte. Soy un padre orgulloso.

Disco que no te puedas sacar de la cabeza

El Disintegration de The Cure

¿De que grupo querrías ser guitarrista si no estuvieses en Los Punsetes?

De Aiko el grupo

¿Qué grupo se ha quedado fuera y te hubiese gustado que participase en el disco?

Hay un montón que me flipan y se han quedado fuera: Kokoshca, Camellos. Un mogollón de gente que me mola mucho.

Próximo concierto al que quieras asistir

Lamentablemente me voy a perder a Morrissey en Madrid, así que voy a decir Aiko el grupo, que no las he visto nunca a pesar de ser mi grupo favorito.