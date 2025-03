SkyShowtime rueda en Mallorca una “oscura comedia dramática sueca”

SkyShowtime ha rodado en Mallorca una “oscura comedia dramática sueca” dirigida por Felix Herngren (Una familia unida). La serie se llama Where the Sun Always Shines y estará disponible en esta plataforma a finales de este 2025.

El Colegio Sueco, el Palma Sport & Tennis Club, la playa de Ciudad Jardín, la plaza Quadrado, la ermita de Crestatx, Albercutx y el camino de La Victòria son algunas de las localizaciones donde el equipo de la serie ha estado rodando.

La plataforma audiovisual ha avanzado que Where the Sun Always Shines se centra en una pareja de éxito que lleva un mes viviendo una vida de lujo en Mallorca junto con sus hijos, dispuestos a disfrutar de unas vacaciones eternas. Sin embargo, un giro inesperado en sus vidas obliga a otra parte de la familia a trasladarse a la isla, “donde se desata el caos”.

Felix Herngren, creador y director, ha comentado sobre el proyecto: “Muchos sueñan con una nueva vida bajo el sol, también mi familia y yo. Después de solo una semana en nuestro nuevo país, España, la idea para esta serie comenzó a tomar forma. Había tantas historias de vida, sueños y fascinantes choques culturales que convertir en drama y comedia. ¡Y estoy especialmente contento de que SkyShowtime quisiera desarrollarla con nosotros!”.

Además de las localizaciones ya mencionadas, el equipo ha rodado escenas en la villa sa Coma – Son Lucía y Son Viscos, en Valldemossa, y en la Villa Malgrats, que en la serie aparecerán como las casas de los protagonistas.

SkyShowtime también ha dado a conocer el reparto de la serie, que está formado por Erik Johansson (Una familia unida), Rakel Wärmländer (Limbo), Per Lasson (La delgada línea azul) y Lisa Linnertorp (Sunny Side).

Where the Sun Always Shines es una serie de la productora escandinava FLX, creada y dirigida por Felix Herngren y producida por Sussan Treschow (Jana: Marked for life, Meaning of Life)- con SkyShowtime y SVT como coproductores. La guionista principal Maria Nygren (El sentido de la vida, Love and Anarchy ) está acompañada por la guionista Josefin Johansson, Jessica Ericstam, es la productora ejecutiva de FLX.