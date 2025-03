El padre de Lola Índigo: «Mi hija soñaba con ser artista y yo siempre la he apoyado»

«Mi hija siempre soñó con ser artista y yo nunca he dejado de apoyarla», afirma Juan Doblas, el padre de Lola Índigo, brigada de la Guardia Civil que lleva más de dos décadas destinado en Mallorca. Una isla que la cantante y bailarina, que irrumpió en la escena musical tras concursar en Operación Triunfo en 2017 y que hoy es una de las mayores estrellas del panorama sonoro, conoce muy bien. Con motivo del Día del Padre, que se celebra hoy, Diario de Mallorca ha querido saber si detrás de una gran artista siempre hay un gran mentor.

«Una vez, leyéndome la mano, me dijeron: tu hija va a ser alguien importante. Yo pensé: no sé, se meterá en política. Pues ya ves, acertaron, aunque como todos los padres lo que yo quería es que ella estudiara. Miriam siempre ha sido muy inteligente», confiesa su progenitor.

Miriam Doblas Muñoz, conocida en la música como Lola Índigo, nació en Madrid en la primavera de 1992 aunque se crió en la localidad granadina de Húetor Tájar. «Siempre apuntó como bailarina. Aun no andaba y ya se agarraba a los barrotes del parque para bebés y movía el culillo. Siempre tuvo un sentido musical increíble, y un gran oído», asegura su padre.

Durante su infancia y adolescencia fueron numerosos sus desplazamientos hasta Balears. En su casa de Marratxí pasó todos los veranos, «Mallorca le encanta», y también disfrutó de las Pitiusas, luego regresaba con su madre, a la Península. «En Formentera, cuando tenía 14 años, y donde tuvo su primer amorcillo, con un italiano, hizo amistad con los animadores y animadoras de un hotel, el Formentera Playa, y allí un día salió a bailar. Por entonces ya daba clases de baile, el baile siempre le ha encantado. Con 10 años participó en un concurso en Marratxí, y lo ganó», recuerda a la hora de citar algunos de sus primeros logros.

Bailarina en China

Como bailarina trabajó en China y Los Ángeles, junto a artistas de renombre como Chris Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique Iglesias o Marta Sánchez. «El baile y la puesta en escena siempre han sido sus fuertes. Viéndola bailar ya de niña yo sabía que tenía algo, ¡qué arte!».

Su estancia en China dejó huella en su padre, quien no dudó en ir a verla en cuanto su hija le dejó. «Yo le dije a ella que iría a verla. Me preparé una mochila y me fui para China: Palma Zúrich, y Zúrich Shanghái. Ella me dijo que los chinos las querían muy delgadas. De China vino como un palillo. Estuve allí no sé cuántas semanas, todas las noches en los espectáculos. En el espectáculo que hacía en Huzhou [en la provincia de Zhejiang] yo me lo pasé de maravilla viéndola cada noche. Ella estaba en el apartamento que le ponía el empresario. Allí vivían dos bailarines, y dos bailarinas. Ella tenía una habitación individual que me cedió a mí. Allí la vi cantar por primera vez en inglés».

Pero no fue en China, sino en Granada, donde la Lola Índigo cantante sorprendería a su familia. «Fue mi hermano, muy conocido en la escena musical granadina, quien descubrió en parte la voz de mi hija», afirma. Ángel Doblas, veterano músico fundador de TNT en los años 70 y bajista de 091 en los 80, entre otras múltiples aventuras artísticas, tiene un estudio en La Zubia, localidad cercana a Sierra Nevada. «Un día mi hermano me dijo: escucha esto. ¿Sabes quién es? Sí, es ‘Diamonds’ de Rihanna, le dije yo. No, es tu hija. Me quedé boquiabierto. Yo no soy músico pero aquella interpretación era perfecta. Miriam, esto es lo que tienes que hacer, le dije yo. La vida de una bailarina es más corta que la de una cantante».

Un desafío llamado ‘OT’

El último trabajo de Lola Índigo lleva por título GRX (nombre con el que se conoce a los vuelos del Aeropuerto de Granada). Un EP con el que ha vuelto a sus orígenes, un viaje que muestra un documental homónimo estrenado este mismo año, en el que puede verse a una Mimi auténtica y sin artificios. Hay otro documental, La niña, en el que la hoy estrella del pop ve cumplido el sueño que lleva persiguiendo desde niña, a pesar de los muchos obstáculos que se ha encontrado en el camino, entre ellos, un auténtico desafío que le hizo sufrir: Operación Triunfo.

«En 2017 le salió un contrato en Marbella, haciendo versiones en un casino. Ahí fue cuando me dijo: papá, me voy a presentar a Operación Triunfo. Ese año, mi padre, que ya murió, cumplía 90, se hizo una fiesta y le dije a Miriam que tenía que venir. Ya he pasado el casting, me comentó ahí. Voy a entrar, pero no comentes nada. Yo la veía muy convencida de sí misma. Entró, pero la pobre no sabía que solo iba a estar un mes y medio. La echaron la primera, y lo pasó muy mal. Aquel fue su momento profesional más duro. Tenía muchas expectativas, ella se sentía artista, sabía cantar, bailar… pero se repuso, como el Ave Fénix. Lo cuenta muy bien en el documental La niña, donde decía que ella tenía una cajita con un secreto, que era la canción Yo ya no quiero ná, su primer éxito».

«Artista solo sale una de entre un millón. Mi hija está tocada por una varita mágica aunque es muy trabajadora. El destino así lo ha querido y ella ha despuntado», reflexiona con una sonrisa.

El rostro de Doblas se pone más serio cuando se le pregunta por lo que siente como padre en un concierto de su hija, centro de atención de miles y miles de personas de todas las edades: «En sus conciertos lo paso mal, con sufrimiento. Antes eran conciertos con menos gente, pero es que ahora no puedo entrar ni a camerino. Todos están ahí: Narcís Rebollo, Alejandro Sanz, Bisbal… Yo ya estoy harto de la artista, echo de menos a la niña que iba en el metro a las doce de la noche y me llamaba porque no quería estar sola».

Suscríbete para seguir leyendo