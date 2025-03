Felip Báez: “La esclerosis múltiple te quita muchas cosas, pero también te da tiempo y oportunidades”

Felip Báez presenta este jueves en La Movida (Carrer Albo, s/n, Palma) su propuesta teatral Els meus dimonis i jo, un diálogo íntimo con el que el autor, una persona con esclerosis múltiple, recorre su vida y presenta los obstáculos que la enfermedad le ha obligado a superar.

¿Sobre qué podrá reflexionar el espectador que acuda a ver Els meus dimonis i jo?

Els meus dimonis i jo es una reflexión sobre mi vida con esclerosis múltiple. Sobre todas las cosas a las que me he tenido que adaptar y que aún sigo adaptándome. Sobre todo lo malo, vicisitudes que me ha creado la enfermedad y también he tenido que saber superar (y que evidentemente aún siguen hoy en día). Pero también entender que en todo este bosque incierto, que es la esclerosis múltiple, también hay oportunidades, aspectos positivos, cosas diferentes y divertidas que tenemos que saber ver.

La obra repasa todos los momentos y etapas de tu vida. ¿Cuándo supo que tenía esclerosis múltiple?

Me diagnosticaron esclerosis múltiple (EM) en 2012, con 35 años. Esta enfermedad, generalmente, suele aparecer entre los 20 y los 40 años. Cuando la persona está en una fase de vida productiva, en todos los aspectos, tanto laboral así como individual, de crecimiento social y de desarrollo personal. Yo hablo de mi experiencia y en esos momentos hay mucho tiempo para todo, para llantos, para lamentaciones, pero también para la alegría.

¿Qué síntomas se le presentaron en un primer momento?

Faltas coordinativas y de equilibrio, que me llevaron a caer, a tropezar y a no poder hacer cosas tan sencillas como caminar o correr, cosas que llevaba más de 30 años haciendo. Fatiga no justificada o falta de fuerza. Y a mí que me encantaban los veranos empecé a odiar el calor. Volver a practicar deportes, conducir, subir montañas, trabajar de profesor de educación física, que era mi profesión, o subir unas escaleras era imposible para mí.

Felip Báez reflexiona sobre su enfermedad, la esclerosis múltiple / .

¿Cuál fue su primera reacción al saber que tiene una enfermedad para toda la vida?

Creo que fue la incredulidad o desconocimiento de lo que se me caía encima. No todos los que tenenos EM padecemos la misma evolución, ni sufrimos los mismos síntomas. De ahí que se la conozca como la enfermedad de las mil caras. Porque todos padecemos síntomas o afectaciones diferentes compartiendo una enfermedad con el mismo nombre. Lo que sí que compartimos es la incertidumbre por nuestro futuro y el miedo a cómo evolucionará. En mi caso el miedo a acabar en una silla de ruedas era mi mayor temor, ahora que estoy sentado en una de ellas de por vida tendréis que venir a ver la obra para saber cómo superé mis miedos.Este es uno de los demonios que conviven conmigo.

¿Qué cosas le pueden ayudar a vivir con su enfermedad?

Me harás destriparte la obra (risas). Hay cosas que permanecen ocultas y que por miedo o desconocimiento nunca nos hemos atrevido a hacer (o no hemos sabido hacer). La enfermedad te quita muchas cosas, pero también te da tiempo y oportunidades. Cosas que antes, igual, no sabíamos valorar. No es mi caso pero pasatiempos como la cocina, la pintura, la fotografía o volver a estudiar te ayudan a crecer y estar mejor. Yo encontré mi Santísima Trinidad personal, cosas que nunca pensé que haría, escribir, tanto en prosa como en verso, todo y que la primera se me dio mejor, recitar poesía, rapsodia, y jugar a ajedrez. Gracias a mis novelas, poesía y el ajedrez (aficionado) salí adelante.

¿La escritura funciona como terapia?

Mucho, era una faceta que desconocía completamente. Ponerme en el papel de otro personaje y explicar una historia. Ser un vampiro, el eterno enamorado, un asesino, un enterrador o el loco de un crucero son argumentos que dan para mucho y dejan volar tu imaginación. Publiqué un libro deportivo antes de la enfermedad: Futbol a su medida (Inde), relacionado con el fútbol base. Posteriormente a ser diagnosticado, un poemario que sólo está en venta en mis recitales, Girem pàgina, y dos novelas: 7 Relats Breus y Vampirs & desamors, las tres bajo el pseudónimo de Filippo Grey. Esta última tiene su traducción al castellano, Vampiros y desamores, así como un audio libro también en español. Este libro es el primero de la trilogia "d'amor i sang", que verá la luz el segundo libro El secret de la daga este 23 de abril coincidiendo con el día del libro. Y también tendrá su edición castellana posteriormente, en libro y en audiobook.

La esclerosis no es positiva, desde luego, pero seguro que le ha permitido conocer cosas nuevas sobre sí mismo. ¿Qué ha descubierto a raíz de la esclerosis múltiple?

He descubierto facetas de mí que desconocía. Hay un Felipe antes y después del diagnóstico. No sólo en la escritura o en la poesía, en muchos aspectos que desconocía... la paciencia, en muchos aspectos de la vida, la planificación o disfrutar del tiempo libre. Pero volviendo al título de la obra, Els meus dimonis i jo", también sé que esos demonios no han desaparecido y que conviven conmigo y aparecerán cuando menos lo esperas, en forma de rabia, de irritabilidad, de enfado, de mal humor, etc. Saber convivir con ellos es lo que debemos aprender y que los demonios no son esta o aquella persona, tal o cual situación, somos nosotros mismos y hay que aprender a conocer.

La propuesta teatral de Felip Báez llega a La Movida / .

¿Qué les pediría a los gobernantes en materia de atención a esta enfermedad?

Simplemente que no gobernaran desde su silla abatible o desde su despacho. Que pasen 24 horas sentados en una silla de ruedas y verán las barreras arquitectónicas que presenta un pueblo o ciudad. Que vinieran con nosotros a solicitar una simple ayuda básica y verían todas las dificultades con las que nos encontramos. Que nos hicieran de asistentes por un día y verían las dificultades por las que pasan nuestras familias a diario.

¿Qué papel juega el humor en la obra?

Es el hecho de reírse de uno mismo, de las cosas cotidianas, de aquello que vives en tú día a día. Quizás el humor hace evadirte de todas las penurias que la vida nos ha traído y que nos ha tocado vivir.

En la obra le acompaña Marina Morro, bajo la dirección de Pedro Orell y Marta González. ¿Qué placeres le da la interpretación?

Hay una broma que siempre les digo a todos, sobre todo a Marina, con la cual compartimos escenario: “¡Tu eres la actriz, yo sólo tengo EM!” Ver cómo se han implicado en la representación, cómo han entendido la enfermedad y cómo ella lo trasmite, bajo la dirección de Pedro y Marta, hace que el mensaje que queremos transmitir llegue al espectador en forma de tragicomedia.