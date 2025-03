El Centro Andaluz de Fotografía presenta 'De Pain a Nacre' del artista mallorquín Toni Amengual

El Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) presentará este jueves De Pain a Nacre del artista Toni Amengual dentro de 'En construcción', un ciclo en el que creadores y fotógrafos andaluces o vinculados con Andalucía mostrarán sus nuevos proyectos.

Según un comunicado de la Junta de Andalucía, se trata de una iniciativa en la que se debatirá sobre propuestas en construcción para someterlas a análisis, debatirlos y compartirlos con el público. Concretamente, esta actividad consistirá en una charla de Amengual sobre cómo la destrucción de lo impuesto permite construir lo propio.

Toni Amengual (Mallorca, 1980), es un fotógrafo y artista cuya obra se caracteriza por un enfoque crítico y reflexivo sobre la sociedad contemporánea. En sus proyectos Pain y Nacre, el arte se concibe como la vida, que necesita resquebrajarse para reinventarse.

La relación de Amengual con la imagen trasciende la mera documentación; utiliza la fotografía como una herramienta de pensamiento crítico para cuestionar y analizar las estructuras sociales y culturales. Su enfoque combina la investigación rigurosa con una estética cuidada, lo que le ha consolidado como un exponente relevante de la fotografía contemporánea española.

Aunque es licenciado en Biología por la Universitat de Barcelona en 2003, Amengual orientó su carrera hacia la fotografía, estudiando en el Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya y cursando un posgrado en Fotoperiodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Entre sus exposiciones individuales destacan: Flowers for franco (2021), donde exploró la memoria histórica y su impacto en la sociedad actual, y que fue seleccionado por la revista Time como uno de los mejores fotolibros del año; Android in the woods (2019), una reflexión sobre la interacción entre tecnología y naturaleza; y Holidays (2016) en el Casal Solleric de Palma, una crítica a la industria turística y su influencia en la identidad local.

Además, ha participado en exposiciones colectivas, como Processi 148 (2021) en la Academia de España en Roma, Über Leben am Land (2019) en Kunst Haus Wien durante el Foto Wien Festival, y Cómo vivir con la memoria (2018) en el MUSAC de León, entre otras.

La obra de Amengual ha sido reconocida con diversos premios, incluyendo el Premi Art Jove de Fotografía de Balears en 2005, Descubrimientos PhotoEspaña en 2010, el Premio Nuevo Documentalismo de La Fábrica en 2013, el Premi CREART en 2016 y el Premi de Fotografia Contemporània de Mallorca en 2018.