Tolo Servera: gira por Alemania, nuevo disco, que incluye colaboración con Buika, y conciertos en Mallorca

Tolo Servera (Palma, 1971) se presenta fragmentado en su segundo álbum en solitario, Fragments, once canciones, una de ellas interpretada junto a Buika, en las que aborda temas como la violencia de género, la guerra, los extremos o el amor tóxico. Recién llegado de Alemania, donde ha ofrecido junto a Norbert Fimpel más de 20 actuaciones en solo un mes, estrenará este nuevo repertorio en sa Pobla el 29 de marzo y en el Teatre d’Alaró el 30 de marzo. Ya en abril tocará el día 26 en Esporles (Casa des Poble) y el día 27 en Campos.

‘Vint-i-un’

«Uno de los tres singles. La canto con Buika. Una canción antibelicista que habla sobre una pareja. Él se va a la guerra y ella se queda sola. Mi mujer me dice que es una canción muy triste, pero acaba bien. No es ninguna tragedia, la tragedia es la guerra en sí. En medio de la guerra, el chico se verá enfrentado con otro joven del bando contrario, y entre los dos se ayudan».

‘Arbre y paret’

«Fue la primera canción que compuse para este disco. Un álbum con el que hice algo que nunca antes había hecho: ponerle primero de todo el título a las canciones y luego componerlas. Esta Arbre y paret, una alegoría de la pareja, debe su nombre a un almendro que se yergue en un muro de la carretera que va de Llucmajor a Porreres, donde yo vivo. Es un ¾ y según me ha dicho un amigo mío se parece mucho a las de Sting (risas). La guitarra, como en el resto de temas, es la base de la canción».

‘Ses mans dels meus pares’

«Dedicada a mis padres. Mi padre falleció el pasado 14 de diciembre. La he interpretado en directo un par de veces, y cuesta. Es verdad que la música funciona como terapia pero me costó mucho acabar de componerla, se me caían las lágrimas».

‘Blanc o negre’

«No es una canción de extremos pero la sociedad a veces nos obliga a definirte: blanco o negro, rojo o azul, derechas o izquierdas, arriba o abajo… De eso hablo en este tema aunque al final todo se reduce a una escala de grises. En lo musical, siempre he tratado de beber de todas las fuentes. Electicismo sería la palabra».

‘Ciutadà lunar’

«Mis padres viven en Platja de Palma, y la canción está dedicada a un hombre que suele salir a pasear por esa zona, un homeless que siempre despertó mi curiosidad. Al final no sabes quién es más lunático: el hombre este, el que la canta o el que la escucha. No creo mucho en los signos astrológicos, pero soy cáncer, y se supone que la luna es la que rige mis historias. Como invitado colabora Norbert Fimpel».

‘El teu nom’

«Puedes ser cualquier cosa pero en el fondo al final lo que cuenta es tu nombre, tu esencia, que define mucho el carácter, según dicen. Creo que es la única canción de todo el disco que simplemente es guitarra y voz, con una linea de cuerdas muy sutil. Hacerse con un nombre en el mundo de la música cuesta mucho, de hecho creo que aun no lo he conseguido».

‘Fragments’

«Es la que da nombre al disco. Le canto a toda una vida, y a las cosas que van pasando, con un punto poético. Cada canción del disco puede funcionar por sí sola, no se necesitan unas a otras, no es un álbum conceptual. Sí lo sería desde un punto de vista tímbrico, de producción, porque todo suena dentro del mismo color».

‘Intravenós’

«Hablo de las relaciones, que pueden ser tóxicas o no, y sobre todo de cómo te entra al principio el amor, que lo hace por vena. Que eso que te entra en vena sea un veneno o suero ya es otra historia. El amor siempre es un subidón, pura química».

‘Matèria prima’

«Es la que cierra el disco y el título hace referencia a esa búsqueda de la esencia de las cosas. Es un rap. El estribillo está cantado pero rapeo las estrofas. Al final del tema aparece toda una banda: batería, bajo eléctrico, teclados y un solo de guitarra eléctrica. Hacía mil años que no grababa un solo de guitarra salvaje. Me apetecía soltarme la melena».

‘Tercer grau’

«Una canción que aborda la violencia de género. Me imagino cómo empiezan en una relación las señales de que eso va a ser chungo. Conozco mujeres que han pasado por relaciones de este tipo y no es tan fácil salir de ahí. Se da un síndrome de Estocolmo muy potente y una sensación de culpabilidad brutal por parte de la víctima».

‘Cançó d’amor a mitges’

«Tiene algo de humor. Cuando en una pareja, uno de los dos dice: sinceramente, no sé cómo decirte que lo nuestro no está funcionando. En la segunda parte de la canción, el otro le contesta: ahora que lo dices, estaba pensando exactamente lo mismo pero no sabía cómo decírtelo, así que vete a tomar por saco y déjame en paz».

Suscríbete para seguir leyendo