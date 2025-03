Sophie Auster regresa a Mallorca para ofrecer un concierto en Binissalem

Mallorca vuelve a estar en la agenda de Sophie Auster. La cantante y compositora neoyorquina, hija del fallecido Paul Auster y de la Princesa de Asturias de las Letras Siri Hustvedt, actuará en Binissalem el próximo 31 de mayo, en Can Gelabert.

Sophie Auster llegará a Mallorca procedente de Alemania, donde dos días antes habrá actuado en Stuttgart y Colonia con motivo de una gira europea centrada en la presentación de su disco Milk for Ulcers. En su última visita a la isla, Sophie Auster vino acompañada de su marido, el fotógrafo Spencer Ostrander, y el hijo de ambos, Miles.

"Con 9 años me preguntaban: ¿¡has leído los libros de tus padres?’ ‘No, por qué voy a hacerlo, ese es el trabajo de mis padres’, contestaba yo. Empecé a leerlos cuando cumplí los 15, y descubrí que me gustaba lo que escribían ambos. Me gustan todos sus libros por diferentes motivos pero uno que me dejó marcada es ‘Todo cuanto amé’, de mi madre, un libro que me voló la cabeza", confesó en una entrevista concedida a Diario de Mallorca.

Preguntada por Donald Trump, Auster no dudó a la hora de contestar: "Ni me planteo que Trump vaya a ganar las elecciones. Estoy segura que la victoria caerá del lado de Kamala". Se equivocó.

La entrada para el concierto de Binissalem es libre previa reserva, que puede realizarse en la siguiente dirección: https://www.eventbrite.es/e/concert-sophie-auster-milk-for-ulcers-casal-de-cultura-can-gelabert-tickets-1284459987399