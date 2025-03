Jose Domingo: “Mis conciertos son como un viaje mental”

Jose Domingo (Girona, 1970) se reencuentra con uno de sus discos más celebrados, ‘Almería’, en el que el rock se mezcla con el folclore y las sonoridades flamencas. Un álbum que revisita diez años después de su publicación y que tiene en lo onírico uno de sus pilares. “Entiendo lo onírico como algo no programado y paralelo a lo psicodélico”, confiesa el músico, instalado en Mallorca desde hace 8 años.

¿Qué le ha llevado a revisitar un disco como ‘Almería’, diez años después?

Una casualidad. Todo surgió de un sueño que tuve, donde estaba trabajando con Juan Medina en unas canciones en su estudio. Pero lo realmente curioso es que al día siguiente me lo encontré por la calle y me quedé bastante en shock porque recordé el sueño y nos quedamos mirando. Contacté con él y le expliqué toda la historia y le propuse hacer el proyecto juntos. Así empezó esta aventura.

¿Lo onírico siempre ha sido una fuente de la que beben sus canciones?

Seguramente. Entiendo lo onírico como algo no programado y paralelo a lo psicodélico. A nivel de letras, siempre escribo describiendo imágenes y creando historias con ellas. Muchas veces el sentido lo dejo a la interpretación de cada uno y eso me parece poético. Porque haces partícipe al oyente. Más que explicar, sugiero.

¿Qué aprendió componiendo un disco tan celebrado como ‘Almería’?

Ya venía del disco “En la distancia”, que tenía canciones que apuntaban la dirección que quería tomar en “Almería”. Durante la grabación seguimos mucho nuestro instinto, y parecía que tomaba una dirección muy precisa siempre, que es lo que ha hecho que el disco sea tan especial. En su momento no se solía mezclar rock con el folclore y las sonoridades flamencas y “Almería” lo hacía de una manera muy única y eso gustó mucho.

Jose Domingo / .

¿Qué hubiera sido lo normal en su vida de no haberse dedicado a la música?

Supongo que me habría seguido dedicando al diseño gráfico que es lo que estudié y me dediqué. Algo creativo seguro.

¿Cómo serán los conciertos de presentación de este décimo aniversario de ‘Almería’?

Algunos serán acústicos, que es un formato que siempre conecta y es muy sincero y sin artificios, y otros serán formato grupo de rock. Pero siempre serán muy psicodélicos y como un viaje mental.

¿Qué le une, musicalmente, a Puter, otro músico fascinado por la psicodelia?

Puter es como mi hermano en una vida paralela. Nos entendemos perfectamente y cuando trabajamos no hace falta hablar mucho de lo que vamos a hacer…estamos en la misma fase. La tercera fase.

Sobrino del desaparecido Pep Laguarda, ¿qué papel jugó su tío en su formación como músico?

Cuando yo era pequeño, él venía a mi habitación a tocar la guitarra para despertarme y era una sensación muy especial y divertida para mí. Seguramente él me indujo a coger una guitarra que había por casa. Enseguida empecé a componer y le enseñaba mis canciones. Yo no sabía ni afinar aún. También escuchábamos música juntos y me explicaba cómo la sentía él.

