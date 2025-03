Carabanchel celebra el primer Día Francisco Ibáñez bajo el impresionante mural de '13 Rue del Percebe'

"Mira, en la profesión mía, hacer cinco páginas a la semana es lo normal. Hacer 10 es una heroicidad. Hacer 15 ya es increíble. Y yo durante muchos años hice 20 páginas a la semana", le confesaba Francisco Ibáñez al periodista Borja Hermoso en 2015. Para poder mantener ese ritmo de producción, que generó más de veinte mil páginas de tebeo a lo largo de más de sesenta años, el creador de personajes como Rompetechos, Mortadelo y Filemón, Pepe Gotera y Otilio o el Botones Sacarino, trabajaba, según sus propias palabras, "de día, de noche, fines de semana, sin vacaciones, nada, nada, a dibujar todo el rato".

Incluso cuando sus cómics eran ya éxitos editoriales que generaban buenos rendimientos por derechos de autor, Francisco Ibáñez seguía trabajando sin descanso en nuevos álbumes de Mortadelo y Filemón. Tanto es así que, por no descansar, no descansaba ni el 15 de marzo, día de su cumpleaños. Tal era su entrega hacia sus lectores que, cuando el dibujante falleció en 2023, un medio de comunicación tituló el obituario: "Las merecidas vacaciones de Ibáñez".

Vecinos ante el mural situado en el número 46 de la calle General Ricardos. / / ALBA VIGARAY

Dos años después de ese triste suceso, la familia del dibujante y los responsables de la Editorial Bruguera, actualmente en manos de la compañía Penguin Random House, han creado el Día Francisco Ibáñez, coincidiendo con la fecha de su cumpleaños. De este modo, a partir de 2025, todos los 15 de marzo se celebrarán actividades relacionadas con el universo creativo del autor catalán, la primera de las cuales ha sido la inauguración de un enorme mural que reproduce la primera página de 13 Rue del Percebe.

El lugar elegido ha sido uno de los muros del edificio del número 46 de la calle General Ricardos, en el popular barrio madrileño de Carabanchel, una zona muy parecida al barrio de San Martí, en el que Ibáñez residió toda su vida y en el que crecieron sus hijas.

Nuria Ibáñez, hija del creador de 'Mortadelo y Filemón', delante del mural dedicado a su padre. / EFE

"Poco se hubiera imaginado mi padre que algún día su emblemática 13 Rue del Percebe se podría ver a tamaño real. Creo que habría estado muy contento de ver esto. Estoy segura de que miraría el mural y se reiría con esas carcajadas suyas tan características. Tal vez preguntaría si de verdad era necesario gastar tanta pintura para hacerlo, pero le encantaría. Creo que le gustaría especialmente que sea una cosa popular, que puede ser disfrutada en un espacio púbico por todo el que pasa por el barrio", declaraba este viernes Nuria Ibáñez durante la inauguración de la obra, realizada en tiempo récord tanto en lo que se refiere a la ejecución artística como en los preceptivos permisos municipales.

A pesar de la lluvia que ha caído en la ciudad en los últimos días, los artistas NSN997 y Kerudekolorz han conseguido pintar, en apenas dos semanas, un mural que, desde el primer momento, se ha convertido en un acontecimiento para Carabanchel. "Soy italiano y no he crecido con la influencia cultural que es Ibáñez para los españoles, pero sí he visto cómo reaccionaba la gente mientras pintábamos el mural y cómo recordaban haber leído estos cómics de pequeños", comentaba NSN997. "Al principio la gente estaba un poco recelosa. Desconfiaban porque veían la grúa, que además emitía un pitido muy molesto cuando hacía determinados movimientos, y pensaban que íbamos a empezar una obra de construcción. Sin embargo, cuando vieron de qué se trataba, se acercaban a mirar, nos animaban y hasta nos traían refrescos y bombones", recordaba Kerudekolorz que, junto con su compañero, ha tenido que posar en más de una ocasión para contentar a aquellos vecinos que querían hacerse una foto de recuerdo con ellos y el mural al fondo.

Los artistas NSN997 y Kerudekolorz, durante la presentación. / EFE

El primer Día Ibáñez de la historia se completa con diferentes actividades tanto en Barcelona como en Madrid. La Biblioteca Pública García Márquez de la ciudad condal, situada en el barrio del que el dibujante era vecino, organiza mañana sábado un taller de pintura y dibujo de Ibáñez, que se completará, a lo largo del año, con visitas escolares y clubs de lectura, cuyo objeto será acercar y poner en valor la obra de Ibáñez entre los niños y niñas de San Martí.

Por su parte, en Madrid, en la placita aneja al edificio de General Ricardos 46, habrá este sábado pintacaras, dibujos de Ibáñez para colorear, pegatinas y calcomanías con los personajes más populares del autor, para que los más pequeños se familiaricen con su obra y los mayores conozcan el mural y lo conviertan en un punto de encuentro para el barrio.

"Carabanchel es hoy un distrito que apuesta por la creatividad", destacaba este viernes Carlos Izquierdo, Concejal de Distrito de Carabanchel, que mencionaba cómo, desde hace unos años, se han asentado en el conocido como Distrito 11, estudios de diseño, de arquitectura, de pintura, de escultura, escritores, actores y músicos. "Nuestra intención es seguir apostando por la creatividad, participando en iniciativas como Open Studios de Madrid Design Festival, organizando actividades musicales o literarias en las plazas y creando unas rutas del arte articuladas en torno a tres ejes: Marqués de Vadillo, Antonio Leiva y General Ricardos", comentaba Izquierdo, cuyo barrio ya no solo puede presumir de tener vecinos como Rosendo y Manolito Gafotas, sino que ha pasado de ser el lugar en el que había una cárcel, a ese barrio en el que hay un mural de 13 Rue del Percebe.