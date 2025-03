El cómico Xavi Castillo: "Carlos Mazón es un guiñol instalado en la mentira"

¿Su obra de teatro Biblia pertenece al género literario del humor?

Completamente. Es un clásico del humor y mi excusa para hacer un juego teatral con el espectador a través de los tópicos que la gente tiene en mente, como la Creación, la Torre de Babel, el Diluvio Universal y otros. Sus textos me parecen un material realmente divertido, tal vez porque tuve una infancia muy católica. Las historias de La Biblia son como cuentos de unicornios y magos. A mí lo que me hace reír es descontextualizar con la sátira las Sagradas Escrituras e intentaré que el público se lo pase bien.

Da su visión desde el prisma de la actualidad. ¿Quiénes son en las Sagradas Escrituras personajes como Trump o Milei?

La actualidad impregna siempre todos los espectáculos que hago, bien sea hablando de Hamlet, el cambio climático o cine, como en Spoiler. En principio Trump y Milei no aparecen en esta obra, aunque son personajes totalmente bíblicos, en concreto del Apocalipsis. Cada vez que miras los informativos y ellos aparecen, sus noticias son apocalípticas. Son personajes tan superlativos que es difícil intentar parodiarlos porque ellos mismos son una parodia. Lo mismo ocurre con Elon Musk y su hijo pequeño subido a sus hombros para que no le peguen un tiro.

Tenemos al Papa en el hospital. Si muere, ¿el cónclave para elegir al sucesor será del género de espías?

La película es buenísima, de diez. Con mi compañía ya he subido al escenario a tres Papas. El primero fue Juan Pablo II con una pequeña parodia y después vino Ratzinger, Benedicto XVI. Hicimos una especie de espectáculo sobre la visita que realizó a Valencia, algo muy bíblico y esperpéntico porque parecía de película de Berlanga y coincidió con la época de plena corrupción del PP y del accidente de metro.

El Diluvio Universal adquiere un nuevo enfoque tras la dana, donde usted perdió el nuevo local de su compañía teatral. ¿Sus Crónicas de El Ventorro le ayudan a superar la catástrofe con humor?

Sí, es la forma que tenemos de hacerlo, trabajando. De una forma natural hemos ido construyendo un monólogo del que ofreceremos un buen fragmento este fin de semana en el Teatre del Mar, porque lo que ha ocurrido es muy grave. La obra será un híbrido entre mi versión de La Biblia y todo lo que nos continúa pasando en Valencia. En Barcelona iniciamos este experimento y nos fue muy bien.

¿Qué parte de La Biblia sería lo que sucedió en El Ventorro?

Varias. Una relacionada con la dana propiamente dicha es cuando Moisés abre las aguas del Mar Rojo, pero respecto a lo que sucedió en el interior del restaurante y las horas posteriores, todavía hay muchos interrogantes, aunque saldrán más cosas. No tengo en el repertorio las bodas de Caná y puede que Mazón celebrase algo de eso. También es factible Sodoma y Gomorra.

¿Carlos Mazón se está riendo de los valencianos?

Parece que sí. Por eso la gente está tan indignada. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros en el escenario también responde a esa indignación, pese a que intentamos darle un toque de humor. Está claro que no nos estamos riendo de la tragedia, sino intentando explicar lo ocurrido, que por supuesto nos ha afectado muy directamente. El actual presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, es un guiñol, un auténtico monigote, que está instalado en la mentira y eso es precisamente lo que hace que sea todo muy indignante. Es muy grave la forma en que están intentando taparlo. El reciente auto judicial de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, está diciendo de forma muy clara lo que pasó: La Generalitat tenía la responsabilidad de hacer lo que no hizo. Sin embargo, Mazón y el PP continúan empeñados en echar las culpas a quienes sí informaron. Lo más importante ahora es continuar recordando esto para que no acabe instalándose la versión interesada de los responsables. Es peligroso que vaya calando en la gente. En el escenario hablo de ello con humor, aunque dentro de estas bromas doy información. Es una mezcla de risa y mala hostia.

Una de las escenas de la versión humorística de 'La Biblia' / Pot de Plom

Uno de los comentarios de los espectadores afirma que «ha sido generoso con el libro sagrado». ¿Dónde pone usted los límites del humor?

Nunca pongo límites porque no los hay. Eso es una falacia que en la actualidad estamos sufriendo los que nos dedicamos al humor y al arte en general debido a que gente como los de Abogados Cristianos no tienen nada más que hacer. Tienen pasta y saben que no ganarán los juicios de los artistas denunciados, aunque mientras tanto les fastidian varios meses de su vida y a lo mejor su reputación. El humor es humor, toda la vida se ha hecho, de muchas clases, y el único límite lo pone el público si no le gusta la obra, pero no alguien externo que diga 'no se pueden hacer bromas de tal o cual tema'. El fanatismo de esta gente es brutal. A mí me han llegado a decir que me meta con Mahoma y me han insultado, aunque Mahoma a mí me pilla muy lejos.

El Teatre del Mar le acoge en sus visitas a Mallorca, donde también actúa Leo Bassi. ¿Es un referente del humor irreverente?

Por supuesto, junto a otros como Pepe Rubianes, Darío Fo, Monty Python con sus gags anticlericales o Els Joglars. Cuando empecé a hacer teatro ya hace muchos años, tuve la suerte de asistir a espectáculos muy chulos de ellos. Me flipaban sobre todo los anticlericales, como el de Rubianes de La Pasión o el de Bassi titulado La Revelación. Le llegaron a poner una bomba en el camerino, algo extremadamente grave fruto de la paranoia de esa gente. Hace no tanto incluso el Gran Wyoming ha tenido problemas por inventarse la iglesia aznariana. Los Abogados Cristianos se ofenden por cosas así, cuando se trata de algo totalmente inexistente, ficticio, como la iglesia patólica de Bassi, que ha creado una liturgia en torno a ella.

