La Vuitena de Beethoven. Guia per a una audició

Avui horabaixa i en el Teatre Principal, la Simfònica, dirigida per Francisco G. Fullana, interpretarà la Simfonia número 8 de Beethoven, una obra optimista, alegre i en la qual el compositor es permet fins i tot incloure-hi alguna broma.

L’obra s’estrenà el 1814, poc després de la Setena i està estructurada en quatre moviments: Allegro vivace e con brio/ Allegretto scherzando/ Tempo di Menuetto/Allegro vivace, cap d’ells en format lent, la qual cosa imprimeix a la partitura un cert caràcter festiu.

Dos noms estan lligats a aquesta Simfonia: Johann Nepomuk Mälzel, inventor del metrònom i Antonie Brentano, una dama casada i amb fills amb la qual Beethoven va mantenir una relació amorosa, si més no, epistolar en l’època de la composició de la simfonia, però que no va continuar, ja que Beethoven va sentir que no estava fet per a una relació de parella i ella no va voler donar el pas de deixar la família. Brentano podria ser bé l’enigmàtica Estimada Immortal a la qual es refereix el compositor en alguns escrits.

Pel que fa a l’amic Mälzel, a la simfonia, Beethoven inclou, en el segon moviment, una melodia agafada d’un cànon que ell i altres companys dedicaren a l’enginyer i inventor. Un inventor, que, per cert, va tenir alguna mala fama, ja que va intentar vendre com a bo un aparell que jugava als escacs, com si fos un autòmata, però que no era altra cosa que una figura dins la qual s’hi amagava un jugador expert.

A més del moviment construït a partir del cànon (el segon), els altres també són alegres i festius, el tercer, fins i tot, escrit en forma de Minuet, una manera pròpia més del classicisme i que el compositor només havia emprat a la primera simfonia. n

Avui horabaixa i en el Teatre Principal, la Simfònica, dirigida per Francisco G. Fullana, interpretarà la Simfonia número 8 de Beethoven, una obra optimista, alegre i en la qual el compositor es permet fins i tot incloure-hi alguna broma.

L’obra s’estrenà el 1814, poc després de la Setena i està estructurada en quatre moviments: Allegro vivace e con brio/ Allegretto scherzando/ Tempo di Menuetto/Allegro vivace, cap d’ells en format lent, la qual cosa imprimeix a la partitura un cert caràcter festiu.

Dos noms estan lligats a aquesta Simfonia: Johann Nepomuk Mälzel, inventor del metrònom i Antonie Brentano, una dama casada i amb fills amb la qual Beethoven va mantenir una relació amorosa, si més no, epistolar en l’època de la composició de la simfonia, però que no va continuar, ja que Beethoven va sentir que no estava fet per a una relació de parella i ella no va voler donar el pas de deixar la família. Brentano podria ser bé l’enigmàtica Estimada Immortal a la qual es refereix el compositor en alguns escrits.

Pel que fa a l’amic Mälzel, a la simfonia, Beethoven inclou, en el segon moviment, una melodia agafada d’un cànon que ell i altres companys dedicaren a l’enginyer i inventor. Un inventor, que, per cert, va tenir alguna mala fama, ja que va intentar vendre com a bo un aparell que jugava als escacs, com si fos un autòmata, però que no era altra cosa que una figura dins la qual s’hi amagava un jugador expert.

A més del moviment construït a partir del cànon (el segon), els altres també són alegres i festius, el tercer, fins i tot, escrit en forma de Minuet, una manera pròpia més del classicisme i que el compositor només havia emprat a la primera simfonia.

Suscríbete para seguir leyendo