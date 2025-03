Ferran Torrent presenta su última novela en Palma: "Me hubiera gustado ser un buen falsificador"

El escritor valenciano Ferran Torrent (Sedaví, 1951) presenta en Palma, este jueves, 13 de marzo, su última novela, El jo que no mor, editada en catalán por Columna y en castellano por Destino. Será en el Museu de Mallorca, durante una conversación con el también escritor Biel Mesquida, a las 19.30 horas. Finalista al premio Planeta en 2004, acumula muchos reconocimientos en su curriculum. El último fue el Premio de las Letras de la Generalitat Valenciana, que recogió de manos de Carlos Mazón semanas antes de la dana.

¿Cómo clasifica esta novela? ¿De espías o retrato social?

Yo no pienso en géneros cuando escribo. Novela de espías, novela negra, novela política, novela social... Yo no me fijo, creo que es una novela muy heterodoxa en ese aspecto y, por tanto, tampoco me preocupa la clasificación que pueda tener en ese aspecto, yo creo que las novelas o son buenas o son malas.

¿Y esta?

Yo te diría que yo estoy satisfecho de la novela.

Hay gente que me dice que es la mejor novela, pero yo necesito tiempo"

De su anterior novela, ‘Memòries de mi mateix’, dijo que era la más compleja que había escrito, pero la más fácil de leer.

Esta es compleja también, porque si te has fijado, hay una conversación que, a lo largo de la novela, va intercalándose con la trama hasta que al final convergen. Es decir, para mí era difícil, pero yo lo que he intentado es que sea lo más relativamente fácil para los lectores.

Se lo decía por si tenía la sensación de haberse superado.

No sabría decirte, porque yo creo que las miradas sobre las novelas necesitan tiempo. Hay gente que me dice que es la mejor novela, pero yo necesito tiempo. No la he releído todavía, porque me da un poco de pánico ver algún error, tipográfico o de uno mismo. Por ejemplo, hoy me han dicho que había colgado un cuadro en la chimenea y en la chimenea no se cuelga un cuadro bueno. Bueno, pues eso es error mío.

Vuelve a salir Regino, al que sus lectores ya conocen. ¿Saldrá en otra?

En principio, sí. Querría cerrar una trilogía o tetralogía, lo que vaya cayendo por el camino. Lo que pasa es que ahora, entre la dana y la promoción, no he tenido mucho tiempo para pensar.

En esta novela conjuga cosas reales con otras inventadas y se permite también tener un personaje como es Ava Gardner.

¿Sabes qué pasa? Que en las novelas esto es fácil porque no tienes que pagar a Ava Gardner para que salga, puedes poner lo que quieras, no hay producción como en el cine, no hay ese problema. Al principio sí que me dijeron que era un poco de atrevimiento por mi parte poner a Ava Gardner prácticamente como una protagonista de la novela. Pero yo no lo veía así. Leí sobre ella, era una actriz que me gustaba, y luego hice un perfil de ella novelístico.

Otro elemento importante es el Hotel Metropol, que tiene una historia real muy interesante.

Sí, a mí me gustan mucho los hoteles, creo que son magníficos para hacer novelas y películas porque hay gente de todo el mundo. Y el Hotel Metropol era un hotel muy emblemático en Valencia. Fue mucha gente famosa como Hemingway, Bertolt Brecht y muchos toreros. Ava Gardner no estuvo nunca en Valencia que yo sepa. Pero, como te dije antes, como no hay que pagar para poder llevarla a Valencia, pues la llevo y ya está.

Sí hubo espías...

Sí, lo que había antes del KGB soviético tenía la oficina en la guerra en el Hotel Metropol.

Es todo como una película.

Es que yo soy un novelista de argumentos y de personajes, muy cinematográfico, probablemente porque mi generación está muy influenciada por el cine.

Ferran Torrent. / EFE

Los personajes tienen doble identidad. Si no hubiera sido escritor, ¿qué le hubiera gustado ser?

Pues pintor, lo que tenga relación con el arte. A mí me hubiera gustado ser un buen falsificador.

Como Regino...

Sí, le tengo mucha envidia. Es que lo que más me atrae de los falsificadores es que a veces las falsificaciones son mejores que los originales. Si fuera falsificador, si falsificara un Werner, por ejemplo, pintaría un centímetro más arriba, un centímetro más abajo y esa sería mi firma. Y al entrar a un museo, diría, ese cuadro no es de Werner, ese es mío.

O sea, le gustaría darse el gustazo de dejar a todo el mundo con un palmo de narices...

Eso es lo que más me gustaría, porque siempre he pensado que los críticos de arte son un poco pedantes. Poder engañarlos sería un gozo, sí. No todos los críticos de arte, generalizarlo no es correcto, no es justo.

Usted es uno de los afectados por la dana. ¿Ha recuperado la normalidad en su casa?

Creo que hasta el mes de abril no tendré toda la casa arreglada. La valoración del seguro es buena pero no he cobrado todavía ni un euro y es lamentable. De eso tienen culpa la aseguradora y el Gobierno español. Y como tenemos una autonomía de mierda, pues me han dado 6.000 euros y ya está.

Poco antes de la dana, recogió un premio de manos de Carlos Mazón. Si fuese ahora, ¿qué le diría?

En las condiciones que hay ahora yo creo que se suspenderían los premios, lógicamente, es una frivolidad dar premios literarios cuando ha habido una desgracia tan grande. Pero yo fui a recoger un premio estrictamente literario y que me interesaba porque por primera vez la derecha de Valencia, no valenciana, reconoce un escritor en catalán y esto no había pasado nunca pese a haber tenido intelectuales de la talla de Joan Fuster.

De hecho, fue el único que hablaba en catalán en ese acto.

Sí, bueno, pero ya me lo esperaba. Yo fui al acto literario el día 8 pero no fui al del día 9, porque era el acto político y sabía que había personas que no eran de mi simpatía. Pero fui al acto cultural. Lo que sí que me sorprendió es que estaban premiando a un escritor en catalán y la derecha valenciana, como sabéis, siempre ha tendido mucho a acusar de catalanistas y todo eso. Y yo pensaba, bueno, ahora a mí ya no me van a acusar de catalanista porque me han premiado ellos.

Lo que estará buscando Mazón es la impunidad, continuar siendo aforado"

El Ventorro es un restaurante que conoce...

Sí, soy cliente de El Ventorro, conozco al dueño y allí trabaja un camarero que es de mi pueblo. Pero yo no le he preguntado nunca por el tema porque supongo que debe de estar hasta los cojones de que le pregunten. Es un restaurante de cuchara, de los pocos así que hay en Valencia.

¿Cuánto tiempo le da a Mazón como presidente de la Generalitat?

Muy poco, muy poco, porque hoy [por ayer] el ABC justamente ha llevado en portada que Mazón tiene que dimitir y esto es orden del PP de Madrid, porque recuerdo que a Casado también lo sacaron en una portada y efectivamente ya estaba condenado. Yo supongo que lo que estará buscando es la impunidad, continuar siendo aforado.

