El TribuFest crece en su tercera edición y se extiende a dos días: 31 de mayo y 1 de junio en Felanitx

El TribuFest no deja de crecer. En su tercera edición, que tendrá lugar la próxima primavera en el Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx, la programación se extiende a dos días, el 31 de mayo y el 1 de junio, desde las 11 a las 21 horas. Sus responsables, con Carlota Socias Puyol y Tià Jorda al frente, aspiran a superar la cifra de espectadores del pasado año: 4.000 personas.

“El TribuFest es un festival que funciona y que las familias reclaman. Dos días nos darán más alas para volar”, ha afirmado Jorda durante la presentación celebrada hoy en Xocolat.

La oferta del festival, que contará con dos escenarios, es amplia y variada: talleres creativos, espacios para los más pequeños de la familia, diversidad de espectáculos artísticos, zonas de descanso, opciones de comida saludable y de proximidad… Y sobre todo, conciertos, de todos los estilos y con un objetivo principal: acercarel mundo de la música a los niños.

Els Catarres, cabeza de cartel

Como cabezas de cartel, el TribuFest 2025 apuesta por Els Catarres. El grupo barcelonés, integrado por Èric Vergés, Jan Riera-Prats y Roser Cruells, presentará en Felanitx disco nuevo, “un álbum con el que volvemos a la alegría tras la oscuridad del anterior trabajo, más introspectivo”, adelantan. Su primer single, La Fortuna, se estrena hoy mismo.

Otros nombres destacados son los de Buhos, grupo que este año cumple 20 años de vida; Figa Flawas, una de las bandas catalanas del momento gracias a canciones como Mussegu, Diabla o Que no s’acabi; El Pot Petit, con sus espectáculos pensados para toda la familia; Xanguito, uno de los grupos mallorquines de mayor éxito; Billy Boom Band, con una propuesta de indie rock familiar; La Colla Pirata, que ejecutará una fiesta interactiva cargada de humor; Guille Wheel and The Waves; The Ripples; o Siamiss Djs.

Els Catarres hablaron de su nuevo disco en streaming / Gabi Rodas

Como en ediciones anteriores, el Circ Bover, que este año sopla velas por su veinte aniversario, volverá a erigirse en protagonista. “Queremos poner el foco sobre los artistas de circo emergentes y también con un largo recorrido”, subraya Jordà, quien ha avanzado que se ampliarán las ludotecas y las habrá de madera, un carrusel ecológico o el Jugueroix, propuesta que llegará de Eivissa y que ofrece juegos hechos a mano muy coloristas.

Entre sus estrenos, el Circ Bover presentará un espectáculo itinerante, La Orquestina Golpini, con cuatro músicos, un malabarista y una discoteca móvil; y unos juegos hechos de bambú, unas estructuras piramidales que se convierten en tirachinas.