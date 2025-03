Francisco G. Fullana: "No por muy escuchada una partitura podemos decir que la conocemos bien"

Francisco G. Fullana colabora este jueves, 13 de marzo, con la Simfònica en una doble faceta, como director y solista. En el programa, Vivaldi y Beethoven. La cita será en el Teatre Principal de Palma, a las 20 horas.

-¿Cómo se sitúa ante el hecho de ser solista y director?

-Es una doble tarea que me encanta. La he hecho otras veces, incluso aquí con nuestra orquesta, y siempre me he sentido a gusto con el hecho de dirigir desde el atril. Otra cosa son los tiempos de ensayo, pues si solamente participas como violinista llegas dos días antes, ensayas y te vas, en cambio, si diriges, debes trabajar las obras durante toda la semana, cosa que me gusta mucho y me permite conseguir matices que como solista no podría conseguir.

-¿Cómo es dirigir desde el atril?

-Tiene algo parecido a hacer música de cámara, de la de pequeño formato, sin serlo. Dirigiré y tocaré Vivaldi de pie, pero el Beethoven lo haré como primer violín, sentado, como un músico más.

La Octava de Beethoven es la más fresca de todas sus sinfonías, en ella todo fluye"

-¿Combina bien Vivaldi con Beethoven?

- En particular combinan muy bien esas dos obras, ambas muy vitales, incluso optimistas. La Octava de Beethoven es la más fresca de todas sus sinfonías, en ella todo fluye; por otra parte siento como si Vivaldi fuera esa bisagra que conecta la música del Barroco con la del Clasicismo.

-¿Qué le llevó a elegir este programa?

- Lo consensuamos entre Pablo Mielgo y yo mismo. Lo de Vivaldi vino solo, pues es una de las partituras que he interpretado más como solista, las tengo incluso grabadas con la orquesta Apollo’s Fire, así que hacerlas en Mallorca era cuestión de tiempo. Y Beethoven llegó para complementar el programa con una sinfonía de envergadura pero que estuviera en esa misma línea tan llena de frescura que enmarca el programa.

-Haber grabado la versión moderna de Las cuatro estaciones hecha por Max Richter ¿qué le ha aportado a la hora de interpretar la original?

-Como las de Vivaldi no hay otras. Ahora bien, que compositores contemporáneos como Max Richter o Philippe Glass revisiten esa partitura y otras del repertorio clásico, me parece bien y lo que hace es añadir valor a la obra original creando una nueva perspectiva, nunca anulando al compositor original.

-¿No será que a los compositores actuales les faltan ideas?

-[Duda] No crea, pues se hace desde el respeto, el mismo que ha llevado a grandes compositores a versionar la gran Chacona de Bach para violín solo. Estas obras que se componen a partir de otras lo que hacen es aumentar el gigantesco valor de las originales. Siempre que se adapten con respeto.

-¿Qué aportan obras como la de Richter sobre las estaciones vivaldianas?

-Frescura y modernidad, pues escuchando la nueva lectura uno siente que todavía le queda mucho por descubrir. No por muy escuchada una partitura podemos decir que la conocemos bien. Y por otra parte, que compositores actuales tomen esas Estaciones de hace tres siglos indica lo modernas y extemporales que fueron en su tiempo.

-¿Pueden hacerse todavía hoy lecturas nuevas de esas obres tan conocidas como 'Las cuatro Estaciones' o la Octava de Beethoven?

-Claro. No por muy tocadas dejan de sorprendernos. Y ahora aún más, cuando introducimos el concepto historicista, que intenta acercar el sonido a cómo era en el siglo XVIII. Yo mismo, al hacer la grabación con el Apollo’s Fire, uno de los grupos de música antigua más prestigiosos de los Estados Unidos, exploré en la partitura y encontré detalles nuevos. Así que, espero que el oyente en Mallorca pueda apreciar esas diferencias que mi humilde versión pueda aportar a una obra tan conocida e interpretada.

-¿Considera a las 'Estaciones' dentro de la música programática, la que explica historias y emociones?

-Por una parte sí, claro, pues Vivaldi incluso escribió unos poemas en los que detalla lo que la orquesta cuenta con sonido. Ahora bien, no podemos quedarnos en eso, hay mucho más tras esa primera capa, hay todo un mundo de sensibilidad emocional por descubrir, incluso podría decir que Vivaldi, a través de las emociones, se adelanta al Romanticismo. En el mismo desarrollo temático incluso, pues empieza con una alegría desbordante, con la Primavera y termina de forma trágica, con el Invierno. ¿No es eso Romanticismo?

-Ha hablado de conceptos historicistas ¿cómo será su versión?

-Yo toco con arco barroco, los músicos no, aunque nos acercaremos en la medida de lo posible al concepto historicista. De todas maneras, en la Italia de Vivaldi, la afinación no era la misma que en la Alemania de Bach, con lo cual la manera de tocar en Venecia era más próxima a la nuestra que la del centro de Europa.

-¿Cómo definiría su relación con la Simfònica?

-Como si de una familia se tratara. Nos conocemos a la perfección y es un gusto tocar con esos músicos que son como compañeros y con los que me entiendo perfectamente con solo una mirada. Y ellos a mí, igual, piense que he crecido con nuestra Simfònica. Nos compenetramos perfectamente.

-¿Proyectos futuros?

-En Filadelfia, como nuevo asesor de la Orquesta de Cámara de la ciudad, estrenaré algunos programas con obras de Mozart y Léra Averbakh, la compositora rusa, considerada una de las mejores voces de la música actual. También tengo una gira de conciertos con la JONDE, una de las mejores orquestas de jóvenes de Europa, con el Concierto para violín de Fabià Santcovsky, una obra muy interesante.

