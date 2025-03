Suu actúa en el Teatre de Lloseta: "En catalán soy más dulce, más pura, y en castellano me siento un poco más punki"

La cantante y compositora catalana Suu actúa el próximo sábado, 15 de marzo, en el Teatre de Lloseta, dentro del ciclo de conciertos Mallorca Live Nights. A sus 25 años, esta artista cuenta ya con cuatro álbumes musicales. El último de ellos es Material sensible, con 12 canciones en las que combina catalán y castellano. Conoce la escena mallorquina y le "obsesiona" Maria Jaume, le gusta Maria Hein y escucha Fades cuando sale de fiesta.

¿Qué es 'Material sensible'?

Bueno, el concepto material sensible a mí me gusta mucho porque creo que engloba tanto una copa de vidrio a punto de romperse como una bomba a punto de explotar. Tiene estas dos vertientes: el de una persona que tiene esa sensibilidad y a la vez este enfado. Y creo que las canciones del disco son exactamente eso, canciones sensibles, canciones intensas, pero al mismo tiempo canciones de reivindicación y de enfado y de decir estoy cansada.

Canciones que aunque sean de enfado,tienen un punto alegre, son positivas...

Me gusta mucho el concepto de cantar bailando. Creo que la música te hace sentir que una canción es alegre cuando a veces no lo es tanto. Pero bueno, también hay canciones que son alegres en el disco, obviamente.

Me hace mucha ilusión actuar en el Teatre de Lloseta porque llevo el show completo"

¿Cómo será la actuación en el Teatre de Lloseta?

Pues me hace mucha ilusión porque nunca he venido a Mallorca con toda la banda a hacer una sala, sí que hemos hecho festivales, o yo sola con la guitarra, pero nunca he tenido la oportunidad de ir a una sala con todo el equipo y me hace mucha ilusión porque llevo el show completo. Es un concierto para los más fans, pero también para la gente que no me conoce de nada, porque es un concierto muy dinámico, hay momentos para todo, hay momentos más intensos, otros más pop... Yo creo que es un concierto para todo el mundo y, además, el teatro es precioso.

¿En qué espacios está más cómoda actuando, en teatros, en espacios más íntimos, en escenarios grandes de festivales?

Yo actúo en cualquier lugar donde me quieran escuchar, la verdad, pero las salas, ya sean pequeñas o un poco más grandes como el Teatre de Lloseta, son muy agradecidas porque hay gente que ha ido solo para verte a ti y la energía que se genera es maravillosa.

¿Siente algo diferente a la hora de componer canciones en catalán o en castellano?

Me siento una persona diferente cuando compongo en catalán o castellano, porque la música que he consumido en catalán y la música que he consumido en castellano es muy diferente entre ellas. En catalán he consumido más cantautores y en castellano he consumido mucha música pop, poprock. Entonces, a la hora de componer me sale exactamente eso. En catalán me siento más dulce, más pura. Y en castellano me siento un poco más punki.Tengo estas dos vertientes.

Se define como una persona muy intensa. ¿En qué sentido?

Bueno, creo que a la gente intensa nos pasa que sentimos las cosas de una manera un poco más fuerte que el resto. Me parece una virtud en la mayoría de los casos, pero sí que sé que cuando lo que te pasa no es positivo, pues lo sientes el doble de fuerte. Y eso se tiene que aprender a trabajar, pero bueno, para eso están nuestros amigos terapeutas, para ayudarnos a gestionar las emociones.

Decir que una persona es intensa suele ser una crítica...

Como algo despectivo, sí, pero me parece una virtud sentir las cosas fuerte, me parece una virtud tener esta capacidad. La verdad que, obviamente, se tiene que aprender a controlar, pero me parece maravilloso sentir las cosas fuerte.

He encontrado el sonido que buscaba y definitivamente me he quedado con el pop"

¿Cómo ha sido su evolución desde los inicios hasta ahora?

Comencé muy joven, tenía 18 años cuando saqué el primer álbum. Cada disco es de su padre y de su madre, porque no tienen nada que ver. A nivel sonoro, creo que lo único que tienen en común es que los he cantado y los he compuesto yo, porque musicalmente he ido por vías muy diferentes, he podido experimentar y estoy contenta porque con este sí que creo que he encontrado el sonido que buscaba y definitivamente me he quedado con el pop y estoy muy feliz con eso.

¿Cuáles han sido sus influencias?

Creo que siempre es importante tener referentes y escuchar y mirar a la gente que hace cosas, que hacen canciones o arte de otros tipos. He escuchado muchísimo a La oreja de Van Gogh desde pequeña, pero sí que creo que con este disco me he centrado más en el mundo del cantautor, muy Julieta Venegas, Coti, Calamaro, incluso Antònia Font.

Se ha trasladado de Barcelona a Madrid ¿aún hay que irse a determinadas ciudades para abrirse camino más fácilmente?

No, creo que no. La verdad es que me quería mudar a Madrid, pero vivo entre las dos ciudades. Es una aventura divertida y entretenida, sobre todo. No creo que haya que cambiar de lugar para poder triunfar y más hoy en día con el tema de las redes sociales, pero sí que es cierto que a veces cambiar también el contexto va muy bien para seguir teniendo la creatividad viva. Si siempre estás en el mismo lugar, acabas acostumbrándote y creo que es guay cambiar el paisaje para poder escribir cosas diferentes.

Ha mencionado a Antònia Font ¿Conoce más de la escena musical de Baleares?

Me encanta Maria Jaume, estoy obsesionada, me encanta lo que hace. También Maria Hein, y Fades son mi grupo preferido ahora mismo para salir de fiesta. Sí, estoy muy conectada con Mallorca, más que con el resto de Baleares, la verdad. He estado aquí muchos meses, tengo muchos amigos y por eso es muy especial poder venir a tocar.