El glosador Felip Munar: «Saber quiénes somos y de dónde venimos es muy importante para mantenernos como pueblo»

¿Un libro para personas religiosas?

Para ellas, pero no solamente para personas creyentes, pues se trata de un texto que tanto puede sorprender a todos aquellos interesados por el hecho religioso como a los que no se sienten atraídos por él. Si vives una práctica religiosa, este volumen quizás complemente tus vivencias, pero si vives de espaldas a la religión también te podrá interesar ver cómo la tradición litúrgica ha influido en nuestras costumbres. Mire, por ejemplo, el caso de la celebración del día de nuestro santo, cosa que festejamos creyentes y no creyentes, o la Navidad o la Semana Santa, los dos ciclos más importantes de la cristiandad. Y si no somos capaces de entender por qué celebramos estos ciclos, pero también otras fiestas como Sant Antoni o las fiestas de cada pueblo, perderemos algunos de nuestros referentes y serán sustituidos por otras modas que nada tienen que ver con nuestra historia. Debemos reafirmarnos en todo aquello que nos ha hecho tal como somos como pueblo. En el fondo, vivimos de una manera concreta gracias al bagaje que nos ha llevado a ella.

Pero una cosa es celebrar la fiesta y otra entender de dónde procede.

Cierto. Y me da pena ver que muchas celebraciones se realizan como divertimento sin preguntarse el por qué de tal o cual celebración. Eso se transforma en una decadencia cultural, en una falta de referentes, que son muy importantes. Un pueblo sin referentes, porque los ha ido perdiendo, es un pueblo culturalmente pobre. El ideario colectivo debe mantenerse y si no somos capaces de hacerlo, perderemos esencia de sociedad. Saber quiénes somos y de dónde venimos es muy importante para mantenernos como pueblo. La globalización, sin duda, no ayuda, o mejor dicho, pone trabas a la personalidad de las sociedades. Por eso es muy importante mantener las raíces, sin ellas desapareceremos.

Un tema que usted trata es el de las expresiones religiosas que utilizamos en el lenguaje.

Muchas frases hechas o citas populares que han arraigado en nuestra cultura popular tienen sus raíces en la religión. De hecho, la cultura popular está llena de expresiones que provienen de la liturgia o de las creencias y que actualmente pronuncian tanto los que son practicantes como los que no lo son.

¿Algunos ejemplos?

Muchos, tantos que podría haber redactado todo el libro en base a ellos. Hablamos del ‘paraíso perdido’, del ‘fruto prohibido’, de ‘pasar la travesía del desierto’, de ‘torres de Babel’, de ‘gigantes con pies de barro’, de ‘estatuas de sal’, de ‘pasar las de Caín’, de ‘hacer juicios salomónicos’, de ‘estar en cuarentena’ y muchas más, utilizadas como metáforas de situaciones concretas, sin saber que todas provienen de historias que encontramos en la Biblia que, de conocerlas, darían más sentido a la propia expresión.

Y ¿cómo situamos este hecho religioso en los elementos patrimoniales?

Un caso claro son las llamadas creus de terme o también las ermitas que tanto abundan en Mallorca. Todos son elementos físicos que respetamos y continuamos visitando o al menos valorando. No podemos olvidar que nuestra tradición popular es fruto de la religiosidad que hemos practicado durante siglos y que, por tanto, no podemos borrar de un plumazo, nos guste o no.

Hemos hablado mucho de religiosidad, ¿qué es para usted ser religioso?

Primero se trata de un hecho cultural, aparte de la fe, que cada uno tendrá la que tendrá. Antes de ella está la religión como hecho cultural. Todas las religiones, sobre todo las monoteístas, están construidas sobre una serie de valores que pueden vivirse incluso fuera de ellas, sin ser una persona religiosa. Ahora bien, el hecho religioso puede ayudar a mantener o poner sobre la mesa esos valores intrínsecos que tiene. Nunca como ahora ha habido tantos cambios de valores, incluso diría que tanta crisis de valores. La religión, como yo la entiendo y como he intentado plasmarla en ese libro, es una manera de reafirmar o de dar un sentido a la vida. Y lo digo desde la creencia y desde el hecho de haber sido profesor de Religión. Ahora bien, también soy crítico con la Iglesia como institución, pues junto a hechos relevantes ha tenido sus momentos atroces y para olvidar. De todas maneras, dar la espalda a la religión, seas o no creyente, es dar la espalda a unos referentes culturales muy importantes.

Ha sido profesor de Religión, pero también de cultura popular. ¿Cómo combinan esos dos aspectos?

Mire, el primer día de clase de Cultura Popular, en la universidad, me presentaba con el Diccionari Alcover-Moll y con una Biblia y les decía a mis alumnos: «Si no sois capaces de entender los referentes bíblicos estaréis faltos de Cultura, en mayúscula, pues iréis a cualquier museo del mundo y no entenderéis la mayor parte de las pinturas». La presencia del hecho religioso, independientemente de que seas o no creyente, es innegable, ya sea en el arte, en la literatura, en la música, en la arquitectura, incluso en el cine y en la ciencia, como es el caso de la Vía Láctea, conocida también como Camino de Santiago, o la expresión ‘Mal de Sant Pau’ para referirnos a la epilepsia, pues parece que el santo, al caer del caballo quedó epiléptico. Por cierto, si en el Concilio de Nicea no sea hubieran tomado como verdaderas algunas tesis de Pablo de Tarso, la Iglesia cristiana hubiera ido por otros derroteros en los que la mujer tendría otro papel, importante, en ella. Pero esta es, sin duda, otra historia.

