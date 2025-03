Madò Pereta: "Me duele que los progres me riñan por hacer chistes de Pedro Sánchez”

¿Qué tiene preparado para su 25 aniversario como Madò Pereta?

Mis 25 años de vida los pienso celebrar con un libro que recogerá escritos míos y que saldrá por el Dia de Sant Jordi, con prólogo de Gabriel Janer Manila, y con un gran espectáculo, que puedo asegurar será el último que haga Madò Pereta. El presupuesto de realización alcanza casi los 30.000 euros, la mitad del cual se lo lleva el vestuario. Ahora mismo tengo a un señor comprando en Nueva York desde telas a brillibrilli.

¡Más mallorquines por Nueva York!

Sí, Nueva York está muy de moda. Veremos hasta cuando, porque ahí está el imbécil de Trump. A mí me ha quitado las ganas de ir a Estados Unidos por una larga temporada. Así que tendré que cambiarlo por Londres, aunque sea más caro.

¿Ya ha conseguido la subvención?

Todavía no. Es la primera vez que Madò Pereta pide una subvención para un espectáculo suyo. Para esta obra tengo la suerte de contar con unos muy buenos patrocinadores privados y unos productores: Nou Espectacles i Esdeveniments. Está previsto que el espectáculo esté listo el 1 de junio y gire en verano por toda Balears para llegar en navidades a Palma, al teatro Xesc Forteza. La idea es que no dure solo una temporada, porque habrá que recuperar la inversión.

Seguro que la elección del Xesc Forteza no es casual.

Para mí Xesc Forteza fue un maestro pero como buen actor cómico en Mallorca no ha tenido muchas veces el reconocimiento que se merece por parte de ciertos sectores pseudointelectuales. El intelectual de verdad acepta todos los géneros, también el cabaret o la revista musical, y valora las cosas de manera justa. Qué pena que todavía hoy haya gente inculta a nivel teatral. No por hacer un Shakespeare, un Chéjov o un Mamet eres más culto que uno que hace un Xesc Forteza o un vodevil puro y duro de la comedia francesa.

Joan Carles Bestard, el actor que encarna el personaje de Madò Pereta / Luana C. L.

No es la primera vez que escucho que Madò Pereta cuelga la peluca.

Varias veces he tenido la tentación de dejarlo y mandarlo todo a tomar por saco. A la gente normal y corriente de Mallorca le gusta reírse y que le distraigan un rato, pero luego está esa parte pseudocultural que va a por mí y a por cualquier otra cosa que no les entusiasme. Uno no puede gustar a todo el mundo pero a veces las formas son lo que más duele. Yo puedo no gustar, o mis espectáculos pueden no interesar, pero eso se tiene que decir siempre con educación. Y no hablo de los insultos, porque esos entran por una oreja y salen por la otra.

¿Qué le mantiene sobre los escenarios?

La ilusión y el dar por saco. La ilusión de presentar algo nuevo, como haré con este espectáculo, de ver lo bien que se lo pasa el público y las ganas de decir muchas cosas que mucha gente no diría. Madò Pereta siempre ha sido un personaje muy deslenguado.

Y eso tiene un precio.

Durísimo. Y me fastidia que lo tenga con ciertas partes políticas que no aceptan las críticas. Yo puedo esperar que una derecha o los de Vox acepten pocas críticas pero me duele que gente de izquierdas, progres que van por la vida de ‘open mind’, me riña porque hago chistes heavies de Pedro Sánchez, porque saque sus vergüenzas de golpe y porrazo. Vergüenzas que salen a diario en los periódicos. Los periódicos son actualmente la fuente principal de la que beben los shows de Madò Pereta. Yo no me invento nada, hablo de la realidad que me rodea, una realidad que es heavy, dura. De las fake news no quiero saber nada.

Usted ha sido víctima de alguna que otra fake news más que desagradable.

Sí. Una vez se dijo de mí que había fallecido. Salió por redes sociales y tampoco se preocuparon mucho de si era verdad o no. Más de uno seguramente pensó: si se ha muerto, mejor.

También le han llamado de todo, desde musa del PP a facha.

Sí. Lo de musa del PP desde Diario de Mallorca ya os encargasteis muy bien, pero me da igual. Si para los de izquierdas soy facha y para los de derechas, roja, quizá sea una señal de que hago bien las cosas.

¿Cómo nació el personaje?

El personaje empezó siendo muy simple. Era una persona mayor que de repente apareció en televisión. Empezó para cuatro programas y duró 18 años en Canal 4, y 25 con sus shows. Lentamente, el personaje fue creciendo, en todos los niveles, tanto familiar, de ilusiones como de proyectos. Toda su vida quiso ser artista, se casó con un marido militar machista que le hizo la vida imposible, hasta el día que se murió. El de viuda es su estado civil perenne.

¿Tiene una buena pensión?

No, por lo tanto no vale la pena hablar de ella. Si Madò Pereta no tuviera casa propia, su casa familiar de toda la vida, lo pasaría muy mal tal y como están los alquileres. Estaría o en una residencia o debajo de un puente.

O en una caravana.

O en una caravana, porque parece que vivir en una caravana es de ricos. Claro que se tiene que regular lo de las caravanas, pero seguro que también es porque los hoteleros están detrás, no les interesan los caravanistas porque no les llenan camas.

¿Usted ha actuado en hoteles?

Sí. A nivel cultural, el hotelero de Mallorca tendría que aprender muchas cosas. Menos hoteles en el Caribe y más invertir en cultura en Baleares. Al hotelero solo le interesa ganar dinero, enriquecerse, como buen empresario que es. Pero aparte de ganar tanto y tanto deberían pensar un poquito más en la cultura.

Yo pensaba que Madò Pereta nació en el seno de Diabéticas Aceleradas.

No. Yo en 1999 tuve el honor y el placer de trabajar con Diabéticas Aceleradas, un grupo que para mí fue una auténtica escuela de cabaret, con el que aprendí a no tenerle miedo al público. Trabajé con ellas en la obra ‘Carrer Amargura, 13’, en la que hacía hasta cinco personajes, uno de ellos doña Apolonia, que era muy facha. Un día Canal 4 pidió si ese personaje podía pasar a formar parte del programa Nit de Bauxa. Después de pensárselo muchísimo, Diabéticas me dijeron que no, un ‘no’ que trasladé a Canal 4. Tuve una reunión con la tele y decidimos crear otro personaje, deslenguado, que diera caña. Un personaje que no tenía nada que ver con doña Apolonia. Madò Pereta nació siendo muy progresista, siempre fue defensora de la lengua catalana, y de su unidad, algo que no se le ha reconocido nunca, incluso a veces se le ha criticado por usar el artículo salado en sus escritos.

¿Con qué se encabrita Madò Pereta?

Me pone de muy mal humor lo que se lleva últimamente, que es ponerle etiquetas a todo: pobre, rico, facha, progre, gay, hetero… A mí lo que me importa es la persona. El humanismo ha desaparecido de nuestra vida y tenemos la sociedad que tenemos: una sociedad que va a su puta bola, pendiente de redes sociales y móviles, y que le importa un pepino lo que le pase al vecino de al lado.

Pocos saben que Madò Pereta toma su nombre de un conocido bar de sa Casa Blanca.

Así es. Pasé parte de mi infancia en casa de mis abuelos paternos, en sa Casa Blanca. Y delante de esa casa existía y aun existe el bar Ca na Pereta. En Palma se están cerrando demasiadas salas y también demasiados bares históricos.

En estos tiempos tan grises, ¿para qué nos sirve el humor?

Para olvidarse de estos momentos de mierda y miseria que vivimos. Con la risa y la comedia se dicen muchas verdades. Con el humor puedes llegar más a la gente que con un discurso político directo.

¿La Revuelta o El hormiguero?

Ni una cosa ni la otra. A mí que me quieran dar lecciones cada vez que pongo la tele… yo ya tengo mi manera de pensar. No necesito que nadie me enseñe a pensar, puedo ser vieja pero no gilipollas.

Madò Pereta a pedales / Luana C.L.

¿Qué tal se lleva con su autor, Joan Carles Bestard?

A veces bien y otras mal. Bestard es en ocasiones bastante censor, porque tiene miedo.

¿A qué?

A que le sigan poniendo en una lista negra, a que le dejen de contratar ciertos ayuntamientos de Mallorca, sobre todo los de izquierdas, etcétera. Por ejemplo, yo nunca he podido actuar en Algaida. Ahora podré hacerlo porque me han contratado los de la Tercera edad, y les he hecho un precio de regalo.

¿Qué caché maneja?

¡Uy! Eso depende de lo que tú quieras. Madò Pereta tiene un caché que va desde los 300 euros por hora y media de espectáculo a mil y pico de euros.

Madò Pereta, en los lavabos de Diario de Mallorca preparándose para la entrevista / Luana C.L.

Hora y media de show exige una buena condición física.

No la tengo. Por eso, con el paso del tiempo, he decidido rodearme de otros artistas sobre el escenario. El nuevo espectáculo tiene dos horas de duración, sin descanso, y a un ritmo trepidante.

No ha dejado de ponerme morritos durante toda la entrevista así que déjeme acabar con sexo. ¿Los impulsos sexuales se extinguen con la edad?

Con la edad que tengo la sexualidad ya no forma parte de mi vida. Madò Pereta ha vivido muchos años reprimida a nivel sexual y ahora se da cuenta que todo aquello que le decían que era pecado, hoy en día es pecado no hacerlo. La líbido de Madò Pereta a veces me sorprende.

Seguro que tiene muchos pretendientes entre la clase política.

No, si tuviese que tener un novio sería alguien del club de la tercera edad. Madò Pereta nunca se iría con un político. Al fin y al cabo, los políticos siempre mienten, y si hay algo que yo odie es la mentira, y más en una relación.

Pues yo creo que haría muy buena pareja con Jaime Martínez, el alcalde.

Me gusta mucho el alcalde, pero como alcalde, y creo que es muy buena gente. A mí me lo ha demostrado. A día de hoy, muchas de las promesas que él vendió en su campaña electoral se están cumpliendo.

