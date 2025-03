La lista de los Oscars alimenta un curso universitario

Una profesora inteligente quemaría el programa de su asignatura, agarraría la lista de las películas juzgadas hace una semana en los Oscars y se las programaría a sus alumnos. El análisis posterior sería suficiente para justificar un curso a escala universitaria de Medicina (Emilia Pérez), Biología (La sustancia), Arquitectura (The brutalist), Pedagogía (Nickel boys), Diseño (Wicked), Religión (Cónclave), Sociología (A complete unknown), Historia Contemporánea (Aún estoy aquí), Economía (Anora) o simplemente Literatura (Dune 2).

Las combinaciones apuntan al infinito, la mayoría de películas iluminan con intensidad más de una disciplina, aparte de que juntas convergen en la interpretación más exacta del mundo contemporáneo. Por desgracia, no son lo suficientemente tediosas para seducir a la máquina de tortura de la educación universitaria. Tal vez las enseñanzas medias podrían proyectarlas con mayor aprovechamiento, por no hablar de su utilidad en la prefiguración de un futuro donde los humanos no son insuficientes sino inservibles. Títulos como The brutalist ya han sido manipulados (¿robotizados?) por la Inteligencia Artificial, tanto en imagen como en el acento húngaro de los sonidos.El desprecio vigente al cine no se sustenta en el decaimiento de las películas, sino en la búsqueda de fórmulas de entretenimiento más mediocres. No se ayuda a la promoción del decálogo de los Óscar al decretar que la revisión sistemática de las candidatas a mejor película supone una experiencia artística inigualable.

Los combativos superpondrán los agónicos montajes operísticos, los musicales de cartón piedra o las teleseries que han llegado a ser más mediocres que sus autores. Enhorabuena por la vocación dialéctica, pero las diez nominadas superan individualmente esa conjura, para aplastarla colectivamente. De ahí la estupefacción cuando los vídeos no visados por Hollywood adquieren por excepción una calidad de Óscar. La referencia inmediata y casi única es ‘Trump Gaza’, un producto que no debe el impacto a su contenido sino al prodigioso ensamblaje de imágenes al servicio de un concepto. Está tan trabajado como una película con Óscar.

Desde luego que ninguna institución académica variará su programación caduca para adaptarse a una colección estelar, tal vez la última entrega a cargo de humanos. Procede por tanto ceñir el llamamiento al espectador medio, impulsarle a soportar la última media hora de La sustancia, a apreciar en Anora a una de las nuevas pioneras, las mujeres que deciden empuñar las riendas de su destino aunque el envite les cueste dinero.

La cosecha no se ciñe a las diez magníficas de 2024, puede ampliarse sin rubor a los descartes de los Óscar. Por ejemplo, a Babygirl como la versión realista de Cincuenta sombras de Grey con una excelente Nicole Kidman, o a la estratosférica Zendaya de Rivales. Nadie habita este planeta en propiedad si no se ha detenido en el Jurado número dos, firmada por Clint Eastwood a sus 94 años, o en la disparatada Megalopolis de Coppola, el padrino de todos los cineastas actuales.

