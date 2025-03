Joan Carles Bestard (Madò Pereta): "Llegué a necesitar asistencia psicológica"

Hace ahora un año, Joan Carles Bestard, el actor que encarna el personaje de Madò Pereta, decidió decir basta. “Estaba harta de que se metieran conmigo y estar callada, así que decidí poner una denuncia por delito de odio a un señor que me acosaba e insultaba por redes sociales”, recuerda.

El tiempo ha pasado y Bestard incluso ha perdonado, aunque la justicia sigue su curso: “Está pendiente de juicio. Confío en la justicia, aunque a veces veo resultados sobre los que prefiero no opinar. Yo llegué a necesitar asistencia psicológica. No fue un momento fácil. El que me acosó es un señor muy de izquierdas, un extremista. No me ha pedido perdón, yo sí le he perdonado. Si llego a saber, con las idas y venidas que he tenido que hacer, me ahorro el calentón de ese día y me quedo en casa sin ponerle la denuncia por delito de odio. Psicológicamente creo que lo estoy superando. Fue muy desagradable. Incluso él animó a gente no solo a boicotear mis espectáculos, también a que me agrediesen”, afirma.