Arriben els nous bàrbars

Només que mirem el món en què vivim amb una mica de detall arribarem a la convicció que som a punt d’entrar en el pitjor dels temps. No és que pensi que, cap endarrere, no hi hagi hagut èpoques més pèssimes que la nostra. Estic convençut que no seria difícil omplir aquesta pàgina d’exemples que evidenciarien que en el món d’ahir va haver-hi períodes d’extrema crueldat i patiment, que els homes i les dones, que a vegades són capaços de les conductes més nobles i generoses, poden arribar a convertir la vida en un inferno.

Ja sabeu que l’infern és un lloc de desordre, de discòrdies i baralles. Un lloc d’ enrenou i desgavell. He dit de desordre, tot i que per a la vella mentalitat dels nostres pobles l’infern era un lloc de suplici organitzat -ho eren els calabossos de la brigada social durant el franquisme-, estructurat segons un reglament i ordenat en funció d’una graduació quasi militar de dimonis. És evident que el dimoni gros devia esser el generalíssim i els dimonions els soldats rassos. Aquests es dedicaven a tirar pedres, a temptar sant Antoni i a trabucar la senalla a sor Tomassa. M’enrecord que d’aquella gent que s’agradava de fer naufraig i destrossa se’n deia que era de la pell del dimoni.

Doncs ara en què som a punt d’entrar en un temps en què l’autoritarisme ha perdut els complexos tinc la impressió que alguns d’aquests homes que governen el món són fets de la pell del dimoni, encara que a vegades apareixen en públic amb una creu pintada enmig del front. Quina pena que aquesta gent apareixi sovint amb una sobredosi de religió. És el temps dels nous bàrbars. Ells han inventat l’apologia de la superficialitat i la mentida, el culte a l’instant, i han fet de l’afany de guany i de negoci una religió.

Pens ara en les Mirades sobre el món actual de Pauil Valéry. Ens hi diu que l’home d’avui no té temps d’assimilar els canvis socials que sorgeixen cada dia, que el viure frenètic té conseqüències profundes sobre la nostra manera de pensar i viure, que els mitjans de comunicació emergents en la societat contemporània poden derivar en un perill per a la reflexió i l’estudi. Pens en El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Hi trobarem una reflexió sobre la recerca de la felicitat, sobre la tendència humana a prioritzar el poder, l’èxit, la riquesa, mentre es devaluen altres lluites, hi trobarem el combat entre l’amor i la mort, una reflexió sobre el sentiment de culpa i la necessitat de protecció... Pens en Un món feliç, d’Aldous Huxley, una novel·la que anticipa la revolució tecnològica aplicada a la reproducció humana, el maneig de les emocions per mitjà de les drogues. Arribam a un món feliç a força d’eliminar l’art, l’avanç científic, la diversitat cultural, la literatura, la religió, la filosofia, l’amor... Pens en 1984, de George Orwell. Hi mostra un país dominat per un govern totalitari que vigila els seus ciutadans, els espia i controla, no fos cosa que hi hagués desordres. En aquest país desapareixen els que discrepen de les veritats oficials, els adversaris, els dissidents, tancats a la presó fins que se’ls acaba la vida. Però sabem que, en secret, hi ha qui encara és capaç de rebel·lar-se, d’organitzar-se contra l’autarquia, d’exposar-se al perill que implica la dissidència.

Paga la pena d’acudir a aquestes lectures premonitòries, quasi profètiques, i reflexionar sobre l’arribada dels bàrbars al poder. No és el pitjor dels temps, segurament. Però ens ha tocat veure com s’organitzen i creixen altre cop els inferns més salvatges.

Suscríbete para seguir leyendo