Clara Wieck, no Clara Schumann

No només avui, 8 de març, sinó sempre, reivindiquem el llinatge original de les dones que, per haver-se casat, han d’adoptar el del seu marit. És el cas de Clara Wieck, coneguda durant molt de temps com a Clara Schumann, ja que s’havia casat amb el seu mestre i compositor Robert.

Avui (però no només avui), com a aportació a la festa feminista, recoman escoltar un dels concerts per a piano i orquestra que més mereixen ser programats, i que, malauradament, tenim poques ocasions d’escoltar en directe: el Concert per a piano d’aquesta dona que va saber rompre motlles en una societat masclista, com era la de l’aristocràcia de mitjan segle XIX: Clara Wieck.

Nascuda a una de les ciutats més musicals d’Europa, Leipzig, el 1819, va morir a Frankfurt l’any 1896, Clara destacà des de molt jove com a pianista, de fet va debutar amb 9 anys a Leipzig i poc després ja li organitzaren una gira per Europa tocant al piano peces seves. Als vint anys es va casar amb Robert Schumann, cosa que motivà un allunyament dels seus pares que no veien bé aquesta relació. Quan Robert va deixar de tocar les seves pròpies peces, ella l’acompanyava per tocar-les al piano, cosa que va fer que el seu nom, com a intèrpret, fos encara més conegut en els cercles aristocràtics i musicals d’Alemanya.

El 1853 el matrimoni Schumann-Wieck va conèixer Johannes Brahms i quan morí Robert, Clara va seguir aquesta amistat quaranta anys més.

L’any 1833, quan tenia catorze anys ja va compondre una obra que titulà Moviment de concert que amb el temps esdevindria el tercer moviment del seu Concert per a piano i orquestra, que estrenà pocs anys després.

Estructurat en tres moviments (Allegro, omanze, Allegro), el concert té com a novetat que gairebé no deixa espais entre els moviments, passant de l’un a l’altre de forma continuada.

El primer moviment es mou a patir de dues melodies que presentades per l’orquestra després repeteix l’instrument solista. En el segon moviment, el lent, el piano es converteix en acompanyant del violoncel, l’únic instrument que toca en aquest moviment, un moviment en forma de Romança, que és una forma musical en la qual l’important es crear expressió, sentiment. I, lligat amb aquests moments de música de cambra un darrer moviment, alegre, ràpid, en el qual un tema destaca sobre els altres, aconseguint moments realment inspirats.

És per tot això que aquesta partitura hauria de ser més interpretada en viu. Des d’aquí i en aquest dia de reivindicacions, deman als programadors que tenguin en compte aquesta obra així com moltes altres d’aquesta compositora que bé mereix estar si més no, al mateix nivell que el seu espòs. De moment, escoltau aquesta obra, la trobareu en múltiples versions als diferents canals de música que hi ha a Internet. Segur que no us decebrà.

