Joan Valent: «Escribo una ópera sobre Ramon Llull que se estrenará en Holanda o Alemania»

Un único concierto de presentación en Mallorca.

«Escribo una ópera sobre Ramon Llull que se estrenará en Holanda o Alemania»

Cierto, es lo que hay. Tenemos programada una gira que nos llevará a diferentes ciudades de la Península y Europa, pero de momento en Mallorca tenemos un único concierto. De todas maneras, estamos abiertos a todas las propuestas que nos puedan llegar, pues ya que está preparado y ensayado, sería bueno que pudiéramos rodarlo por la isla.

¿Cómo será, artísticamente, esa presentación?

Hay que partir de la base que el concepto ‘concierto’ ha cambiado con el tiempo. Hoy, los intérpretes ya no podemos limitarnos a estar sobre un escenario desnudo y tocar las partituras, sino que debemos añadir valor a la propuesta, de hecho, el espectador pide algo más, que se mezclen otras artes asociadas a la música, para así asistir no a un recital sino a un espectáculo. Así que, tendremos juegos de luces y otros elementos que lo distinguen de una interpretación a solas. Y una cosa muy importante, el equipo técnico ha conseguido que el directo suene exactamente igual que la grabación. Cosa nada fácil si tenemos en cuenta que se combinan diferentes formas, por una parte, los intérpretes tocando instrumentos clásicos y por otra toda una línea de efectos realizados electrónicamente. Ambas deben coincidir para que el resultado sea el deseado, cosa que ocurre cuando dispones de artistas tan competentes como Smerald Spahiu al violín o Joan Martorell a la electrónica. Ellos me ayudan a encontrar el equilibrio entre esos dos mundos sonoros. Y todo, repito, con unos técnicos de gran nivel, que han hecho posible que el resultado sea el que es.

Rebirth, volver a nacer.

El disco es un compendio de diferentes temas, algunos que ya tenía escritos con anterioridad al proyecto y revisitados junto a otros nuevos. Todo el conjunto forma una especie de historia de amor y desamor, que nunca ha existido. Pero por otra parte es casi un dietario musical del último año.

¿Qué hay en ese renacer del Valent del año 87 cuando ofreció un primer concierto en la Sala Mozart?

Hay mucho de aquel joven que quería ser compositor, pero también hay mucho de lo que soy ahora, un músico que ha madurado y mucho en esos cuarenta años.

¿A qué público va dirigido el disco y el concierto?

A una amplia gama de melómanos, pues es un proyecto que combina modernidad con tradición. Mi música es muy audible, alejada de esos caminos, muy interesantes, sin duda, pero que a veces han llevado la composición a callejones sin salida. Un hecho evidente y que enriquece el arte es el de la pluralidad de lenguajes. Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron formas artísticas relacionadas con la ciencia y las matemáticas en particular, pero alejadas del espíritu, combinadas con otras maneras en las que es importante la búsqueda de la belleza, yo me encuentro en ese segundo camino.

Imagino que no es fácil vivir de la composición.

En efecto. Los compositores no podemos esperar que nos pidan sinfonías o conciertos con solista, debemos tocar otras teclas, nunca mejor dicho, como son la música de cine o proyectos como el que presentamos. Al menos éste es mi caso, pues llevo más de sesenta bandas sonoras. ¿Se imagina las horas de música que hay en ellas? Ni Wagner; aunque él era un genio y yo no (sonríe).

De todas maneras también le encargan composiciones.

Cierto, no puedo quejarme. Ahora estoy metido en la composición de una sinfonía, un encargo español, de la Fundación Excelentia, para celebrar el bicentenario de Goya, que se conmemorará en 2028. También estoy en un proyecto más grande y a más largo plazo como es el de una ópera sobre Ramon Llull que se estrenará en Holanda o Alemania. Curioso, ¿no? Que el mallorquín más ilustre interese más fuera que aquí ya es, como mínimo, paradójico. Son éstos, proyectos grandes, sinfónicos, que puedo combinar con esos otros más personales y de pequeño formato.

