Talleres Molina: “Lenny Kravitz lleva una década sin tener sexo, sin duda es nuestro héroe”

Le vi el pasado domingo cantándole a los Beatles en el Auditorium de Palma. ¿Con qué se queda de ese monumental concierto?

Pues me quedo con la experiencia de haber compartido una noche dedicada a The Beatles con un montón de músicos a los que admiro, pero especialmente me quedo con el privilegio de poder haberlo hecho acompañando a mi hijo Darío Molina en su debut. En casa, los Beatles son casi como una religión y esa noche fue un auténtico regalo que jamás olvidaremos.

¿Qué cualidad les robaría a Los Fab Four?

De los Beatles es muy difícil seleccionar solo una cosa, su existencia fue algo que sobrepasó lo estrictamente musical, fue un milagro y acontecimiento global que iluminó el siglo XX. Si pudiera robarles algo sería su capacidad para arriesgar creativamente y seguir creciendo sin perder sus raíces. Es increíble que en tan solo 7 años trabajando juntos, abarcaran tanto. Es imposible que haya alguien en el mundo a quien no le guste “ninguna” de sus canciones.

¿Hay algo de los Beatles en el ADN de una banda como Talleres Molina?

Quiero pensar que sí, es inevitable. En el repertorio de The Beatles está la base de todo lo que ha venido después, su influencia en la música popular es innegable. Cuando cogemos una guitarra por primera vez todos soñamos y fantaseamos con acercarnos aunque sea muy muy de lejos a lo que ellos hicieron, pero estamos a años luz.

Ustedes cargan contra “ese pop épico que tanto daño ha hecho en este país” en su esperado primer álbum, 'Allegro Ma Non Troppo', que se pone a la venta este jueves.

La banda nace como un divertimento absoluto, y en su esencia está sobre todo no tomarnos las cosas demasiado en serio. Entendemos el pop y el rock de manera muy poco dramática y nuestro tono y sonido es “de forma absolutamente intencionada”, diametralmente opuesto al de bandas de pop grandilocuente y profundo como Vetusta Morla, Arde Bogotá o Love of Lesbian. Su discurso es demasiado intensito y demasiado Pablo Cohelo para nosotros, no gracias.

¿Qué les exigen a sus canciones?

Que vayan al grano, sin florituras ni grandilocuencias técnicas, no hay nada que dé más pereza en el mundo que esas bandas en las que el guitarrista está esperando que le llegue su turno para hacer su solo, porque en realidad tocan para ellos y eso es “onanismo”. Es mucho más divertido follar con el público.

¿Qué pone contentos a sus corazones?

Nuestros corazones se ponen contentos después de comer un buen arroz brut con sus setas, caracoles, algo de palomo, pollo campero, también con un bacalao a la vizcaína hecho con su ñora y cebollita morada, o con un buen vinito de la tierra, cocina de cuchara, de temporada y tal…con esas cosas nos ponemos contentísimos, somos muy de vicios sanos.

¿Cómo llegaron hasta el clásico de Depeche Mode ‘Personal Jesus’?

Personal Jesus de Depeche Mode es un temazo y merecía una reconstrucción (o una deconstrucción como dice nuestro producto Alex Riolobos). Le hemos puesto mucho cariño y trabajo a la adaptación de la letra, la idea era conservar su energía y llevarla a nuestro terreno, en directo es un cañón. Creo que la original tiene uno de los 3 mejores riffs de guitarras que se hicieron en los 80´s, solo por eso ya valía la pena grabarla y meterla en el disco.

¿Qué tiene de especial Lenny Kravitz para que le dediquen un tema?

Pensamos que este señor merecía que alguien le hiciese una canción, y como vimos que nadie se la había hecho, pues decidimos hacerla nosotros. ¿Cuánta gente hay en el planeta que vaya al gimnasio a hacer abdominales en pantalón de cuero? ¿Y con 60 años que parezca recién salido de la universidad? Es muy difícil resumir en una carrera todos los clichés y estereotipos rockeros existentes, él lo consigue, tanto a nivel musical como a nivel estético. Además lleva una década sin tener sexo, sin duda es nuestro héroe y bien merece una canción, así que ¡bravo por Lenny!

