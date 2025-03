Joan Costa expone esculturas y pinturas con mensaje global

Las esculturas y las pinturas de Joan Costa (Palma, 1961) tienen una conexión directa con la naturaleza que nos rodea porque el arte es la herramienta que utiliza este artista para denunciar los estragos del cambio climático en nuestro entorno y para crear una conciencia global, no solo sobre los efectos que tiene en la naturaleza, sino también acerca de los fenómenos sociales. Buena muestra de su acción se podrá contemplar a partir de este jueves, 6 de marzo, por la tarde en la galería Marimón de Palma, donde se inaugurará la exposición To be water.

Hace ya unos quince años que el arte de Joan Costa gira en torno al medio ambiente y la huella que deja el hombre en la naturaleza. Sus obras representan la posidonia, los ullastres y las gotas de agua. Para sus esculturas, el artista ha trabajado principalmente con piedra, como el alabastro, el mármol negro de Bélgica y el mármol blanco de Carrara, material que utiliza desde hace años.

Joan Costa inaugura exposición en la galería Marimón de Palma / Manu Mielniezuk

En la Marimón, con la que Costa ha colaborado en distintas exposiciones desde 2003 (en su espacio de Can Picafort) también hay una serie de telas y papeles pintados que hablan del Mediterráneo y de la posidonia, así como un relieve de ullastre. Mientras que las esculturas son de color blanco o negro mate, en sus pinturas introduce el color.

«El contenido y el concepto está relacionado con el mundo de los elementos de la naturaleza, y quiero hacer énfasis de su situación y del camino que está tomando este cambio climático que nos está afectando a todos», explica el artista sobre esta exposición, que se inaugura este jueves a las 19 horas.

Lo que se podrá ver en esta galería situada en Can Serinyà 5A son piezas pequeñas o de tamaño mediano para ajustarse a este espacio expositivo.

A este artista no solo le preocupan los efectos que el cambio climático está produciendo en el paisaje o naturaleza, sino también en la estructura social y en lo humano, como es la migración de personas y los desastres naturales con graves consecuencias para el hombre.

En opinión de Costa, el arte tiene la función de contribuir no solo «como memoria de lo que hemos sido y lo que somos ahora, sino que sirve como herramienta de denuncia o, al menos, para mantener viva la problemática de cualquier cuestión social o del medio». En su caso, la utiliza para enfatizar que «debemos seguir luchando, dentro de nuestras posibilidades, no solo en cuanto a crear una conciencia social, sino de lucha para mejorar nuestra relación con la Tierra y la naturaleza».

To be water estará instalada en la galería Marimón hasta finales de abril y más adelante se presentará un catálogo, indicó ayer Biel Perelló, responsable de este espacio expositivo.