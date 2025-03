Vi de la Terra Mallorca consolida un espacio de reflexión entre mujeres del mundo del vino con motivo del Dia de la Dona

La tercera edición del Día de la Mujer, organizada por el Consell Regulador de Vi de la Terra Mallorca, ha reunido hoy a una cuarentena de personas en la Bodega Binivista, en Biniali, para compartir experiencias y conocimientos en torno al mundo del vino, poniendo en valor la labor que desarrollan las mujeres que lideran este sector.

Entre las invitadas de este año, dos mujeres referentes del sector vitivinícola de las Islas Canarias, concretamente de la isla de Tenerife: Mari Paz Gil, gerente del Consejo Regulador D.O. Tacoronte Acentejo; y la bodega y viticultora Fátima Hernández, propietaria de la bodega familiar LoHer.

Sus intervenciones han generado gran expectación, dado que su realidad insular presenta similitudes importantes con la de Mallorca. Por ejemplo, la imposibilidad de competir vía precios "porque la insularidad se paga", en palabras de Mari Paz Gil: "nuestro vino no es caro, pero no podemos bajar costes porque todo viene de fuera: la botella, el corcho, la etiqueta...por tanto, este segmento de vinos tan baratos no es el nuestro". En cambio, desde Canarias, se ha hecho una apuesta interesante por parte del Gobierno regional a partir de un proyecto llamado 'Crecer Juntos', que ha reunido en una misma Mesa de trabajo el sector agrario, el turístico, la universidad...incidiendo en políticas de comunicación que han logrado extender el conocimiento y la presencia de los vinos propios en el sector de la hostelería y la restauración de la carta de 30 vinos había 3 canarios, ahora la mitad de la carta de vinos ya son canarios. Siempre habrá demanda de vino de fuera pero el vino principal debe ser el nuestro” ha añadido Fátima Hernández. Las cifras, para Mari Paz Gil, son “absurdas, porque nos visitan 17 millones de turistas y elaboramos 1 millón y medio de botellas de vino. El consumidor reclama experiencias y el sector turístico ha visto en nuestros vinos un valor añadido, pero todavía queda recorrido”.

Ambas han coincidido en señalar dos grandes retos para el futuro del sector: la sequía y la falta de relevo generacional. “La D.O. Tacoronte Acentejo se creó hace treinta años por un problema de fraude en el sector y hoy estamos en la Mesa por otro problema gravísimo, el agua”, ha explicado Mari Paz Gil. Y es que las condiciones climáticas han reducido en un 42% la cosecha de esta D.O. por falta de lluvia y temperaturas elevadas -entre 26 y 30 grados en los meses de diciembre y enero- en los últimos tres años. A esto se suma “la extracción de agua por encima de las posibilidades, que empeora la calidad de este recurso y hace que sea mejor no regar”. La supervivencia del sector pasa por resolver esta problemática, tener agua de calidad y no tan reducida como ahora. La solución llegará porque no es un problema sólo de la agricultura, sino también del sector turístico y de toda la población”. Por otra parte, la edad media de los viticultores inscritos en la que fue la primera D.O. de Canarias es de 65 años, la gran mayoría hombres, donde proyectos como el de Fátima Hernández siguen siendo excepcionales y "tengo la sensación de tener que estar dignificando mi profesión todos los días, porque todavía está estigmatizada por la sociedad, y, además, tener que demostrar mi valía como mujer".