Miquel Barceló y Susy Gómez, entre los artistas de Mallorca que participan en la feria ARCO

Casi una decena de artistas de Mallorca participan en la feria internacional de arte contemporáneo ARCO, que se inaugura este miércoles en Madrid y en la que destacará Miquel Barceló.

Su obra titulada Sur la branche forma parte de uno de los denominados Proyectos de artista, que son 32 espacios especialmente pensados para instalaciones distribuidas por toda la feria.

Los otros creadores de Mallorca cuyas piezas se podrán ver en la cita por excelencia de las galerías de arte son Bernardí Roig, Susy Gómez, Ian Waelder, Mònica Fuster, Grip Face, Toni Amengual y Bel Fullana, aunque esta última en la feria alternativa UVNT, que tiene lugar en el centro cultural Matadero Madrid.

Además, cuatro galerías mallorquinas han acudido al recinto ferial de Ifema con el fin de representar a una treintena de artistas de todo el mundo.

'Peix menja gamba' / Miquel Barceló

Miquel Barceló

El artista más internacional de la isla forma parte de la galería madrileña Elvira González, donde actualmente tiene la exposición Flores, peces, toros, que se puede visitar hasta el 29 de marzo.

Para ARCO han escogido la obra Peix menja gamba, de 2025, y la citada Sur la branche (2008), que dialoga con la escultura Iron root (2023), de Ai Weiwei.

Este proyecto «ilustra cómo dos artistas contemporáneos comparten puntos de vista al dedicar su fuerza creadora a varios aspectos de la naturaleza», como explican conjuntamente la galería Elvira González y la berlinesa neugerriemschneider.

Bernardí Roig

Otro artista mallorquín con gran proyección internacional y obra en el Museo Reina Sofía es Bernardí Roig, representado en ARCO por la galería de la capital Max Estrella y la catalana Miguel Marcos.

En la primera muestra su Autorretrato (Il Cubo), de 2005, donde refleja «la presencia de una ausencia», mientras que el stand expositivo de la galería originaria de Barcelona tiene una colectiva en la que Roig participa con su instalación Cabeza de Goya.

Susy Gómez

La artista Susy Gómez también forma parte de una colectiva, en este caso en la galería mallorquina Florit / Florit, que ha escogido seis piezas que son adaptaciones de otras obras anteriores.

«Hace unas semanas realicé un ejercicio de introspección retrospectivo, una suerte de remake, adaptando una regresión en la línea del tiempo. Tras una meditación profunda, llegué al momento emocional que viví al crearlo. Desde hoy he podido recrear ese momento y seguir un movimiento interno completando el torso con la parte izquierda», según explica en sus redes sociales sobre el dibujo titulado We are a broken reality that lives by loving.

Mònica Fuster

La artista Mònica Fuster no va de la mano de una galería, sino que ha sido la elegida por el IEB (Institut d’Estudis Baleàrics) para viajar a ARCO y exponer su proyectoTapís, en el que con diferentes lenguajes creativos hace un reconocimiento al trabajo de la mujer en el campo y un llamamiento a la reflexión por la falta de cuidado del mundo rural mallorquín y del medioambiente en todo el planeta.

Por su parte, Grip Face participa con la galería Moisés Pérez de Albéniz con obras como Paraíso de azufre y utopía de pantano y De máscara a placebo insomne, entre otras, mientras que Toni Amengual, a través de la galería RocíoSantaCruz, presenta la serie Icona, basada en la construcción milenaria de Roma.