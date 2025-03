‘El Merder’, la canción que mejor define la problemática de los alquileres en Palma

¿Qué es ‘El Merder?

El año pasado tuve que abandonar el piso en el que viví los últimos 8 años, un pequeño apartamento en el barrio del Puig de Sant Pere, en Palma. La subida era escandalosa, una locura sólo posible en estos tiempos de avaricia y neoliberalismo. Tuve que salir del barrio y buscar alternativas... como tantxs otrxs, mi historia, desgraciadamente, no es muy original... La especulación inmobiliaria generada por la masificación turística, un mercado delirante que aprovecha el delirio para inflar precios y una torpeza asombrosa por parte de las autoridades para dar respuesta a esta problemática tal vez sean las causas.

¿Qué podemos hacer como sociedad, como pueblo?

Las ciudades cada vez son menos habitables y su fisionomía más cercana a los aeropuertos. Es decir, impersonales. La canción es una llamada a la acción para que nos unamos y plantemos cara a los poderes ...y a la vez es un lamento por ver cómo el neoliberalismo más salvaje (y sus nuevos embajadores tipo Trump, Orban, Abascal) nos ha destruido como sociedad, sustituyendo la solidaridad y conciencia de clase por la avaricia y el miedo al otro.

¿Cómo ha vestido una canción tan actual como esta?

La verdad es que he optado por el minimalismo. Solo he grabado un piano, un bajo y la voz... en un momento dado me planteé hacer algo más electrónico pero de alguna forma mistificaba el mensaje… llevaba la canción a un territorio más superficial.

‘El Merder’ es un single independiente del disco en el que está trabajando.

Sí. No está dentro de un disco o E.P. De hecho justo ahora estoy en el proceso de creación y grabación de mi nuevo disco, La balada de David y Jonatán. Un proyecto con beca de creación del IEB. Será un disco conceptual en el que las canciones contarán la historia de estos dos personajes: David, un antiguo transformista que trabajó en algunos locales travestis míticos de la Gomila de los 70/80s y que ahora vive en una residencia de ancianos; y Jonatán, un joven inmigrante colombiano. Con este trabajo me apetece explorar temas como la vejez en el colectivo LGBTQ, homenajear a locales míticos de Palma como el Kalkuta o Black Cat y también la idea de un disco planteado como un musical.

¿Qué conciertos tiene en agenda?

De momento me encuentro de lleno en el proceso de creación de "La balada de David y Jonatán" y por tanto de momento no tengo conciertos previstos. Espero que en verano la agenda se empiece a llenar, sobre todo una vez lance el primer sencillo del disco que seguramente será Kalkuta Dancing Club, una canción homenaje al club que existió en los bajos de los apartamentos Pullman de Cala Major a finales de los 70s, principios de los 80s.