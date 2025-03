Tomàs Graves: «Dejo de ser suscriptor del ‘Post’, son tiempos duros también para el periodismo»

La reestructuración de la sección de opinión de The Washington Post impuesta por su propietario, Jeff Bezos, con el fin de priorizar las ideas de «libertades personales y mercados libres», según explicó el fundador de Amazon en un comunicado publicado en X, la red social de Elon Musk, está provocando que miles de suscriptores digitales del célebre diario estadounidense se hayan dado de baja ante lo que se entiende como un apoyo sin disimulos a Donald Trump. Uno de ellos es Tomàs Graves, quien lamenta que el Post, «un referente durante años para el periodismo independiente», haya perdido el rumbo. «Tiempos duros para la democracia y para el periodismo», afirma.

La crisis de suscriptores que padece el Post tiene su origen en 2024, cuando Bezos bloqueó un editorial que respaldaba a la candidata demócrata Kamala Harris. Para no enfadar a Trump dijo que no apoyaría a ninguno de los dos. 300.000 suscriptores se dieron de baja dos semanas antes de las elecciones», recuerda Graves no sin apuntar que precisamente fue Bezos quien salvó al Post de la bancarrota en el año 2010, cuando prometió que esta cabecera volvería «a su lugar en el periodismo americano».

«Desde el punto de vista informativo, es decir, las noticias, se sigue dando caño a la administración americana, pero en lo que se refiere a la sección de opinión, o lo que es lo mismo, la postura oficial del periódico, el Post ha girado violentamente a la derecha».

Un apellido ligado a los medios

Cuenta Tomàs Graves, el hijo menor del escritor Robert Graves, que en su casa la prensa siempre jugó un papel importante. «Yo soy inglés, pero además de The Times en mi casa también llegaban todas las revistas americanas. Mi padrino era Tom Matthews, uno de los editores de Time Magazine en los años 40 y 50, y mi padre escribía para The New Yorker. Así que podía contrastar un poco las noticias que me interesaban. Lo que pasaba en Estados Unidos era un poco lo que marcaba el destino de todo mundo».

En este sentido, Tomàs Graves siempre recordará su encuentro con su padrino cuando, ya jubilado, le explicó todo el Escándalo Watergate, que desveló una trama de espionaje en la Administración Nixon que terminó forzando la dimisión del presidente y se convirtió en un hito de la historia del periodismo. «El Post siempre fue un referente para el periodismo independiente, pero el otro día, cuando Jeff Bezos mandó un mensaje a todos sus empleados de la sección de opinión diciendo que solo se podía escribir desde un punto de vista del apoyo a la libertad individual y al mercado libre, eso básicamente es otra manera de decir Haz a los Estados Unidos grande otra vez, vamos, un apoyo a la derecha fulminante de Estados Unidos. Creo que serán otros 300.000 suscriptores los que se darán de baja, porque ya desde hace un tiempo iban entrando opiniones francamente muy de derechas, muy de patrioteros. Ya no era solamente un equilibrio entre voces de la izquierda y de la derecha, sino que ahí había cosas ya rancias».

El cambio en la línea editorial del Post ha generado inquietud no solo entre los suscriptores, también entre los periodistas del diario. Un giro ideológico que ya se ha cobrado algunos puestos, como el de Ann Telnaes, ganadora del Pulitzer, que ha dimitido tras la censura de una caricatura crítica con Bezos y otros magnates ideológicos.

Cada vez que Trump abre la boca habría que tener un rollo de papel de váter al lado"

«Malos tiempos», insiste Tomàs Graves, que vienen de lejos. «Todo esto ya lo empezó Donald Trump hace ocho años cuando entonó el fake news! y cargó contra los medios diciendo que la prensa era el enemigo del pueblo. Cada vez que Trump abre la boca habría que tener un rollo de papel de váter al lado». O el New York Post, que hace unos días replicó al presidente norteamericano titulando en su portada: «Putin es el dictador. No Zelensky». Un mensaje directo de Rupert Murdoch.

El castigo de Tomàs Graves al Post no le hará caer en la desinformación. «Leo mucho The Guardian, un diario que encuentro más equilibrado. Muchos lectores son estadounidenses que buscan saber qué ocurre en su país más allá de los diarios nacionales».