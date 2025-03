La cantaora Carmen Linares: «Las raíces son esenciales en cualquier arte para luego seguir tu camino»

La última vez que estuvo en la isla actuó con Maria del Mar Bonet y el domingo cantará un tema con la joven mallorquina Maria Hein. ¿Qué suponen para usted este tipo de duetos fuera del flamenco?

Yo siempre cantaré flamenco, aunque en mi último disco incluí duetos con enormes artistas que tuvieron la generosidad de unir sus voces a la mía, como Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Silvia Pérez Cruz, Miguel Poveda, Estrella Morente y otros tantos; y es un formato que me gusta llevar al escenario. Con Maria del Mar Bonet, que es de mi generación y hemos crecido juntas en la música, esta experiencia fue maravillosa. Ahora cantaré con una joven talentosa y me da muy buena energía. Haremos algo similar a la última vez que vine, unas nanas, ella mallorquinas y yo flamencas, pero compartiendo nuestras raíces populares. Será muy bonito.

Es un referente para las voces actuales del flamenco, entre ellas Estrella Morente, que actúa el día anterior. ¿Qué legado le gustaría dejarles?

Durante mi extensa trayectoria, siempre he intentado tener un gran respeto por el arte del flamenco, dignificarlo al máximo, tratando de aportar mi granito de arena, pero siempre con un compromiso y una actitud casi reverencial. Creo que dejarles ese legado es importante, que tengan un gran respeto y amor hacia el flamenco. Para ello hay que estudiarlo y conocerlo muy bien, porque cuanto más sepan del arte, más fácilmente podrán responder a las expectativas. Después cada uno tiene que evolucionar y encontrar su propia personalidad. También me encantaría que mi discografía fuese un legado, que les sirviese en cierto modo de guía.

Su consagración vino tras su ‘Antología de la mujer en el cante’. ¿Qué nos enseñan las raíces?

Son esenciales, importantísimas para tener donde agarrarte, tener una base de la que partir, tanto en el flamenco como en cualquier otro arte, para luego seguir tu camino. Con esta antología recogí todos los cantes creados o recreados por las mujeres en el flamenco. A lo largo de la historia, la mujer ha aportado muchísimo a esta música y para mí recopilarlo supuso un antes y un después en mi carrera, debido a que este reconocimiento no se había hecho nunca. Me da mucha alegría cuando una cantaora me cuenta que el disco es su referente.

¿Le ha sido más difícil llegar a lo más alto por ser mujer?

Yo he tenido la suerte de que mi familia siempre me ha apoyado. De pequeña ya cantaba como afición y mi padre, que me acompañaba a la guitarra, estaba orgullosísimo. Por este motivo, cuando a los 17 años decidí dedicarme al flamenco, no hubo ningún problema. Tampoco después con mi marido, aunque es verdad que muchas mujeres de mi generación no pudieron desarrollar una carrera porque sus maridos no querían. Ahora vivimos una época mucho mejor para nosotras y esas cosas ya están superadas.

En el Teatre Principal de Palma cantará la mítica ‘Gracias a la vida’, de Violeta Parra. ¿Qué agradece Carmen Linares?

Todo lo que dice de forma tan poética esta canción maravillosa. Damos por sentado que debemos tener lo que ahí se agradece, por lo que no lo valoramos. Tendríamos que poner la letra en el cabecero de la cama, leerla al levantarnos por la mañana y pensar lo afortunados que somos por tener todo eso. Y además doy gracias por mi familia y mis amigos, por ir capeando los problemas de salud y por tener una profesión que me encanta y tantas satisfacciones me da.

También rendirá homenaje a Paco de Lucía y Enrique Morente, que junto a Camarón, usted y otros forman la mejor generación del flamenco. ¿Volverá a producirse una constelación así?

Seguro que sí. La música y todo el arte en general existirán siempre. Se crea de otra manera, está claro que surgen cosas diferentes a las nuestras, aunque si son buenas, bienvenidas sean. Cada artista debe vivir el tiempo que le corresponde.

Un camino que sigue el género es el de la fusión e innovación, que Paco de Lucía tanto promovía. ¿Qué aconseja para hacerlo bien?

Para que el resultado tenga una entidad y perdure en el tiempo, tal como hizo él con artistas de otros géneros, hay que conocer muy bien las músicas que se van a fusionar. Cuando no hay rigor ni un trabajo profundo y conjunto detrás, algo que no se logra de un día para otro, esa música pasa sin pena ni gloria.

¿Cantar a los grandes poetas, como Lorca, Miguel Hernández o Machado, fue innovación?

Fue un auténtico encuentro. Al escuchar La leyenda del tiempo que versionó Enrique Morente y que cantaré en Mallorca, se me abrió un nuevo camino dentro del cante. El flamenco siempre se había hecho con letras populares, pero él decidió poner música a los grandes poetas. Hallar esta nueva vía fue la gloria para mí y empecé a adaptar textos de Lorca, Hernández, Juan Ramón Jiménez, Machado y el poeta más moderno José Ángel Valente. Hice además una incursión en la música sinfónica con El amor brujo. Todo me enriqueció como artista.

