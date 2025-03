Mallorca celebra el paso de The Beatles por España

Abrir el concierto Beatles Monumental con Twist and shout interpretada por La Banda de Late Motiv es dejar muy claro desde un principio qué es lo que se va a disfrutar en las siguientes tres horas de música en directo en el Auditorium de Palma. Lo que no quedó tan cristalino fue quién se lo pasó mejor, si el público o los músicos que actuaron. Bernat Company, impulsor de este homenaje a los de Liverpool en el 60 aniversario de los dos conciertos que dieron en España, había prometido que sería una celebración de la música del grupo británico y lo fue. También fue la ocasión de ver a los Sexy Sadie juntos de nuevo y a La Granja, así como comprobar la calidad de la voz de Luis Alberto Segura y la potencia de Alejandra Burgos.

La Banda de Late Motiv, con Litus y Pablo Novoa liderando, tocó y cantó Can’t buy me love, Help!, From me to you y otros temas, entre ellos I am the walrus, un «capricho». Acto seguido, interpretaron Yesterday, «una de las mejores canciones del siglo XX», según Litus, y para ello contaron con Lorenzo Santamaría.

Tras este comienzo enérgico, llegó la dulzura y la elegancia de la voz de Aina Zanoguera, acompañada al piano por Gori Matas.

Bernat Company ejerció de conductor del concierto, presentando a los diferentes artistas, y se desdobló en batería en diferentes momentos.

En este Beatles Monumental, organizado por el propio Company con Rubio Produccions y la colaboración de OK Mobility, hubo momentos para todo: canciones lentas como Across the Universe, interpretada por Victoria Lerma, psicodélicas como Strawberry Fields a cargo de Rufus T. Firefly junto a La Banda de Late Motiv, pero también románticas y rockeras.

Los Brindis, Guille Wheel, Winonas, Julio Molina y su hijo, que debutó a lo grande, Pep Suasi, Josep Thió (Sopa de Cabra), Matt Crosset, Pancho Varona (con el difícil papel de cantar después del momento rockero de Alejandra Burgos y La Banda), Sexy Sadie, Luis Alberto Segura y La Granja completaron el cartel.

Rozando las tres horas, una más de lo previsto, Company quiso abreviar y recortar la intervención de Luis Alberto Segura, pero el público no lo consintió. Tras la actuación de La Granja, llegó el fin de esta fiesta con una coral Hey Jude.

