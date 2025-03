Xisca Bezares: "Con ‘Mi otra yo’ invito a fortalecer la autoestima y confiar en la intuición”

Estreno literario y éxito de ventas en Amazon. ¿Cómo lo está viviendo?

La verdad es que no tenía expectativas en cuanto al éxito del libro. Para mí, el proceso de escribirlo ha sido profundamente terapéutico, así que ha sido una sorpresa maravillosa ver la gran acogida que ha tenido. Estoy realmente emocionada con la respuesta del público. Saber que esta historia está llegando al corazón de tantas personas y ayudándolas a conectar consigo mismas y transformar sus vidas es el mejor regalo que podría recibir.

Conectar con tantos lectores puede provocar cierto vértigo.

Sí, es una sensación extraña. Siempre he sido alguien que ha preferido mantenerse en segundo plano, y ahora, de repente, me encuentro en el centro de atención. Es un desafío salir de mi zona de confort, pero como dice un buen amigo: “Si te toca, ni aunque te quites; y si no te toca, ni aunque te pongas”.

¿Qué puede encontrar el lector en ‘Mi otra yo’?

Más allá de una historia de transformación personal, el lector descubrirá herramientas y estrategias que pueden ayudarle a conectar con su esencia auténtica, sanar heridas emocionales y liberar cargas del pasado. Es un libro que invita a fortalecer la autoestima, confiar en la intuición y despertar lo que yo llamo la "Xispa Divina", esa chispa de sabiduría interior que todos llevamos dentro. Además, incluye contenido interactivo: algunos vídeos que introducen al lector en prácticas como el mindfulness, el Reiki o la visión extraocular, disciplinas que, aunque llevan décadas aplicándose, aún son poco conocidas.

¿A quién va dirigido este libro?

Cuando comencé a escribir sobre Noa, la protagonista, mi intención era enfocarme en la adolescencia, una etapa llena de desafíos, donde dejamos de ver a nuestros padres como superhéroes y empezamos a buscar nuestra propia identidad. Es un periodo complicado, y más aún en el contexto actual, en el que la humanidad está experimentando un gran despertar a muchos niveles. Sin embargo, a medida que avanzaba en la historia, me di cuenta de que el mensaje de Noa trasciende cualquier edad. Su viaje puede resonar en cualquier persona que esté en un camino de autoconocimiento y transformación. Al final del día, ¿quién no lleva dentro un niño o adolescente herido que aún busca respuestas? Por eso, diría que "Mi otra yo" está dirigido a niños y adolescentes de todas las edades.

La autora de 'Mi otra yo', Xisca Bezares / Ana Belén Muñoz

¿Qué ha aprendido con este ejercicio literario?

He aprendido que los sueños, aunque tarden en materializarse, pueden hacerse realidad. Desde niña me ha gustado escribir, pero tenía miedo de que mis historias no gustaran, de exponerme, de no estar a la altura... Mil excusas que me contaba para no dar el paso. Pero al igual que Noa, decidí enfrentar mis creencias limitantes y repetirme una y otra vez: "Más vale hecho que perfecto". Y aquí estoy, viendo cómo este sueño toma forma. Como decía Peter Pan: "Los sueños se convierten en realidad si los deseas lo suficiente".

¿Escribir le ha convertido en una mejor persona?

Sin duda. Me ha obligado a mirar hacia dentro, a enfrentar mis miedos y a superarlos con el deseo de compartir mi historia. También me ha ayudado a ser más coherente conmigo misma y con mi propósito.

¿Qué le llevó hasta la escritura?

Siempre me ha gustado escribir, pero nunca me había atrevido a compartirlo con el mundo. La escritura es un acto de creatividad, pero también requiere disciplina y foco. No siempre es fácil encontrar la inspiración. Afortunadamente, tengo un gran amigo que lleva años trabajando en una saga de best-sellers y decidimos apoyarnos mutuamente, dedicando unas horas a la semana para avanzar en nuestros proyectos. El resultado ya lo conocéis en mi caso; en el suyo, aún no ha visto la luz, pero estoy segura de que en unos meses lo estaréis entrevistando a él.

¿Qué busca en los libros como lectora?

Para mí, leer es una de las mejores maneras de expandir los límites de la mente y el alma. Me encanta descubrir nuevas perspectivas, aprender y crecer a través de la lectura. Me apasionan los temas de crecimiento personal, misticismo y metafísica. Autores como Jorge Bucay, Robin Sharma, Neville Goddard, Neale Donald Walsch, Joe Dispenza, Paulo Coelho y Conny Méndez, entre otros, han sido fundamentales en mi desarrollo personal, ayudándome a entenderme mejor y a mejorar mi relación con el mundo.

¿Tiene nuevos proyectos literarios en mente?

Definitivamente. Cuando terminé Mi otra yo supe que era solo el comienzo. El personaje de Noa ha cobrado vida propia y tiene mucho más que compartir. Esta primera historia ha sido un viaje maravilloso, y estoy segura de que habrá más capítulos por descubrir junto a ella. Así que sí, hay nuevas aventuras en camino. ¡Solo es cuestión de tiempo!

