‘The white lotus’, turismo basura de lujo

The White Lotus es la epopeya del turismo basura de lujo, resulta incomprensibles que hoteles como el Four Seasons tailandés de Koh Samui se hayan prestado a alojar su tercera temporada. La teleserie es humillante hasta lo sangriento con los hoteleros, que aceptan el sadismo implícito en un producto donde se demuestra que un viaje de placer ha de ser lo suficientemente caro para que nadie se atreva a decir que lo ha pasado mal. Lo mismo ocurre con la duración de las películas, y The brutalist sería peor revisada si durara hora y media. El precio y el tiempo como factores disuasores.

Acabo de ver la segunda temporada de The White Lotus, ambientada en Sicilia y recomendable a los amantes del lujo como placer culpable. La tercera entrega de la serie monopolizada por Mike White también ha recibido críticas negativas abrumadoras, en la cantidad suficiente para obligarme a consumirla. Es una propuesta adecuada para asistir al hundimiento definitivo de la civilización occidental, para plantearse incluso si existió alguna vez.

Cada temporada de The White Lotus comienza con un cadáver, pero el espectador agotará los capítulos con la convicción de que el fallecido no era el único turista que merecía efectuar el viaje de vuelta finado y confinado en la bodega del avión. Albergar este sentimiento destructivo, teñido de la racista «carga del hombre blanco» de Kipling, es uno de los objetivos de la narración.

The White Lotus no pretende hacernos mejores, sino convencernos de que somos peores. Suscribe a Lope en que el ser humano puede construir un paraíso en el infierno y, sobre todo, un infierno en el paraíso. Por no hablar de la presencia permanente en pantalla de Aubrey Plaza, lanzada al estrellato por The White Lotus 2 aunque la protagonista de Megalopolis asegura que no ha sucumbido a la debilidad de repasar su contribución actoral.

Descreída, The White Lotus demuestra que no hay turismo sin riqueza ni riqueza sin turismo. Impone el sexo en circunstancias inverosímiles, sin perder la acidez narrativa durante las relaciones sexuales. Se engaña físicamente a la pareja desde la habitación contigua, la prostituta trabaja cuerpo a cuerpo una estafa masiva a su cliente enamorado, el gigoló no solo pretende robar a la gran dama, sino matarla de paso.

Se advierte un ligero cansancio en la segunda temporada de The White Lotus, reafirmado en la tercera por los acerados críticos que nos han obligado a verla. La cámara se demoraba en primeros planos sin sentido, salvo cuando se trata de la enigmática viuda Aubrey Plaza, una norteamericana en la dinastía de británicas extraterrestres como Rosamund Pike y Vanessa Kirby.

El desprecio al ser humano es tan acusado en The White Lotus que se agradecen los numerosos primeros planos del mar salvaje a solas. En la tercera temporada, lo fundamental es haber mantenido la atención, porque ningún espectador tiene ya paciencia ni para la segunda entrega de una serie. Ayuda ver la cara de Jennifer Coolidge, cuando los expatriados de Sicilia le recuerdan que «aquí no usamos esa palabra». Se refieren a la Mafia.

