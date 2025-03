Tal como éramos o «tot com abans»

‘Bradicàrdia’

22/02/25

Calificación: ****

En este mundo acelerado, en el que vamos a cien por hora y los trabajos pendientes se nos acumulan, es fácil (diría que casi normal) sufrir de taquicardia, o lo que es lo mismo: tener un ritmo cardíaco muy superior al normal.

Pues bien, como tratamiento a ese síntoma, el saxofonista Carles Medina y su grupo nos proponen un «diminuendo», una desaceleración, de tal manera que consigamos pasar de la taquicardia a la bradicardia, o lo que es lo mismo (según la semántica médica), tener un ritmo cardíaco por debajo del que nos corresponde, por la edad o por el esfuerzo.

Acompañado por tres instrumentistas y una voz, el saxofonista de Felanitx presentó, la pasada semana ese proyecto singular, Braquicàrdia, editado en formato sin duda vintage, el cassette (un formato sonoro que solamente conocemos los nacidos en el siglo pasado) y en el que se incluyen temas compuestos por Medina o Joan Torné, batería del grupo. Temas todos con el denominador común de la serenidad, escritos y elaborados en forma de adagios en clave de jazz, ricos melódicamente, muy conseguidos rítmicamente y seductores por ese aire que los envuelve, como de otra época.

Bradicàrdia es a la vez nombre del grupo y de la recopilación y puede ser también una terapia para combatir ese ritmo frenético, propio de nuestro tiempo. En ese trabajo, los citados Carles Medina al saxo, Joan Torné a la percusión, junto a Marko Lohikari al contrabajo, Tomeu Garcías al trombón y Sinéad Cornican poniendo su delicada voz a algunos estándares como Till There Was You de Meredith Willson y que ya versionaron The Beatles.

Al escuchar a los Medina, Torné, Lohikari y Garcías no hicimos más que asegurar lo que ya conocíamos, que son unos músicos de jazz de primer nivel. Lo que diríamos, «musicazos». Por lo que a la cantante mallorquina de raíces irlandesas, quedó demostrado que su buen hacer en el festival Jazz de mar de hace unos años no fue una casualidad, sino el preludio a una carrera que la llevará muy lejos.

En resumen, una sesión que nos trasportó al pasado, a la época del «tal como éramos» o del Tot com abans, parafraseando un tema que sonó durante esa hora y cuarto de música y que supo a poco.

