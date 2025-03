Miquel Fluxà, CEO de Camper: «Hay que mirar adelante, quizás los 50 mejores años están por llegar»

¿Cómo se van a conmemorar estos 50 años de Camper?

Bueno, lo primero yo diría que con ilusión. Creo que 50 años es una cifra importante, porque es verdad que no es fácil perdurar y no es fácil que las empresas aguanten tanto tiempo. Con lo cual, por un lado, celebrando el pasado hoy día, por otro lado, mirando hacia adelante también con optimismo. Yo creo que nos coge en un buen momento de compañía y de marca, creo que también es importante aprovechar estos momentos para mirar hacia adelante. Y luego lo celebraremos con nuestra gente, con los consumidores, con los clientes, con los proveedores. Hemos hecho una colección especial de 50 aniversario, que lanzaremos ahora en primavera-verano, y una campaña especial también con The Walking Society, con Martin Parr, fotógrafo inglés documentalista que es una leyenda viva. Evidentemente haremos alguna celebración con la gente y alguna fiesta.

¿Cómo se plantea el futuro de Camper?

Hay que mirar hacia adelante, los 50 mejores años quizás estén por llegar. En el futuro habrá que adaptarse, porque no es lo mismo 1975 que el 85, o el 2005 que ahora, y creo que si algo hemos tenido ha sido esa capacidad de adaptarnos a los tiempos en los que vivimos, que es algo que a medida que te vas haciendo mayor, pues, a veces, es más complicado como compañía, porque tienes más peso. Por otro lado, si eres capaz de adaptarte pero, al mismo tiempo, conservando tus valores y tu ADN, pues es seguramente la clave para que el futuro sea un buen futuro.

¿Ya hay una nueva generación Fluxà que se perfila para tomar el relevo en esos próximos 50 años?

Todavía no porque son jóvenes, no sé qué harán. Creo que es pronto también. Es verdad que como familia siempre tenemos la intención de que, como mínimo, lo que es la propiedad siga en manos de la familia y que esa responsabilidad de alguna manera la tengan y tengan el amor por los valores y por la empresa, pero a partir de ahí yo te diría que no lo sé. Lo más importante es que la empresa funcione y que se mantenga no solo por la familia, sino por todo lo que representa. Y que ellos encuentren su camino, que tengan valores y que los compartan.

Los valores de Camper sobre reciclaje y sostenibilidad diría que han aumentado.

Sí, seguramente han evolucionado. La sostenibilidad no es lo mismo en el año 75 que en el año 2025... Camper nace con una tradición zapatera muy fuerte, en el seno de la empresa familiar, donde nuestro bisabuelo en 1877 montó la primera fábrica de calzado mecanizada en España y mi padre lo que hace es incorporar básicamente confort y diseño a lo que es esa tradición zapatera que había en la familia. Y al mismo tiempo incorporamos valores. Camper significa campesino, con lo cual está esa conexión con el mundo rural. El primer zapato es un Camaleón, que es la porquera típica mallorquina, que era un zapato reciclado. Siempre decimos que era un reciclaje de la necesidad y no de la abundancia, pero creo que todos esos valores de hacer un zapato de calidad que teníamos ya en las generaciones anteriores, de esa incorporación del diseño, de la sostenibilidad, de hacer productos de mucha calidad, que no hay nada más sostenible que la calidad, pues es verdad que se han mantenido en el tiempo.

¿Cuál es el volumen de negocio de Camper hoy día?

El 2023 cerramos con 220 millones de euros, el 2024 cerramos en 240. Este año estamos presupuestando 265. Estos son niveles máximos de facturación de la compañía, con lo cual, creo que estamos en un buen momento de la marca y del producto, y eso se ve reflejado. Y estamos en más de 100 países, entre otras cosas porque la venta digital te permite llegar a muchos sitios, con una distribución no solo de tiendas sino también de canal multimarca de zapatería bastante relevante. El 50% hoy en día es digital, entre nuestro .com, más canales digitales, y un 50% físico. Y somos 1.200 personas, de las cuales unas 300 estamos en Inca.

¿Dónde abrirán la próxima tienda?

Pues ahora abrimos en París una tienda solo de Camperlab, que es la parte más ligada a la dirección creativa y al mundo de la moda. Es la primera tienda que abrimos con ropa y accesorios y será importante, estamos contentos con ello.

Con el diseño y la innovación a veces se corren riesgos...

Evidentemente, yo creo que, bueno, al final tomamos decisiones y nos equivocamos por lo que sea... Lo que es importante de estas cosas es aprender. Es fácil medir si una cosa ha tenido éxito o no económicamente. Es más difícil saber si tiene éxito o no cuando lo montas. Desgraciadamente, en la sociedad que vivimos el éxito se mide mucho con un tema monetario. Lo importante es no dejar de probar cosas porque al final el mayor riesgo que corremos es no avanzar.

¿Qué fracaso le ha dolido más?

Yo recuerdo un proyecto que hicimos que fue maravilloso, el FoodBall, que eran unas bolas de arroz que teníamos en Barcelona, que fue como los primeros proyectos en los que estuve involucrado. Guillermo Ferrer, que era el director creativo de Camper de esa época, que fue el que lo lanzó. Y no llegó a funcionar, pero era un proyecto maravilloso que tuvo su impacto, pero quizás era demasiado pronto…

¿Tiene en mente expandir la empresa hacia otros campos?

Estamos muy centrados en Camper y seguimos creciendo. Pensamos que tenemos mucho por hacer. Abrimos CamperLab en 2015, que fue también un proyecto importante para la compañía y de mucha más experimentación y también muy ligado más al mundo de la moda. Y luego lanzamos NNormal, con Kilian Jornet. Con lo cual, bueno, tenemos proyectos suficientes. Pero también somos conscientes que somos zapateros con todo lo que eso implica y que creo que estamos muy centrados en lo que estamos haciendo.

¿Con qué lema de Camper se queda?

Con el «Walk, don’t run», que es "camina, no corras". Es el lema, por antonomasia, más relevante. Representa mucho los valores de la marca y lo que hacemos, no solo en el sentido físico, sino también en el metafórico. Y va muy ligado a lo que es la cultura de Mallorca. Y bueno, pensamos que sigue funcionando.

La Mallorca actual, ¿todavía inspira para crear?

No lo sé. Mallorca sigue siendo un sitio maravilloso, sin duda, creo que hay cosas positivas. También hay muchos retos que estamos afrontando. Estaba revisando hace poco datos: en 1975 creo que éramos medio millón de personas. Ahora somos un millón viviendo. Creo que el porcentaje de población no nacido en Mallorca también es bestial, más allá del número de visitantes que tenemos. Con lo cual es verdad que quizás ya no tienes tanto esa sensación de un mundo más tranquilo. Pero también lo puedes encontrar. Hay sitios donde sigue habiendo buena artesanía y sigue habiendo un buen mundo rural. Sigues encontrando espacios en la montaña y en la naturaleza para poder estar y reconectar con esa Mallorca que sigue siendo maravillosa sin ninguna duda. Y lo que hay que hacer es intentar afrontar los retos con inteligencia.

Cambiando de tercio. La reina Letizia lleva Camper.

Creo que en su momento vino a Inca y se llevó unos Pelotas. Y luego se los puso. Sin duda, es el zapato más icónico que teníamos.

También Rosalía...

Sí, también Rosalía, Charli XCX... En su momento, Robert Redford, Nicole Kidman... Y lo interesante es que sigue habiendo generaciones jóvenes que siguen llevándonos y eso también es algo que te llena de orgullo.

