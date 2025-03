Marcos Vázquez presenta sus siete claves para el crecimiento personal

«Una vida sin filosofía es una vida sin dirección»: con esta cita, Marcos Vázquez abrió su charla en el Club Diario de Mallorca, ante un auditorio abarrotado con más de un centenar de personas. El comunicador compartió sus siete claves para el crecimiento personal, detalladas en su libro Invicto. Autor del blog y pódcast Fitness Revolucionario, divulgador sobre salud y filosofía, y escritor de libros de éxito, Vázquez se ha convertido en una referencia para quienes buscan mejorar su vida con un enfoque integral.

Desde el inicio, Vázquez dejó claro que la salud va mucho más allá del cuerpo: «Entendiendo la salud como algo muy global, el aspecto filosófico es una parte de lo que somos». Explicó cómo muchas personas se inscriben en programas de entrenamiento o nutrición, pero fracasan en completarlos porque les falta algo fundamental: una base filosófica que dé sentido a sus acciones. Es aquí donde el estoicismo, una filosofía con más de dos mil años de historia, cobra un papel clave, según el comunicador, para lograr el crecimiento personal: «La riqueza no es lo importante, es una consecuencia de hacer lo correcto».

A lo largo de la charla, el autor hizo un recorrido por los fundamentos de esta filosofía. Lo definió como una filosofía eminentemente práctica, que combina reflexión y acción.

Uno de los conceptos que abordó fue la dicotomía del control: la importancia de diferenciar lo que está en nuestras manos de lo que no. «Puedes esforzarte mucho, pero no puedes controlar el resultado. Lo que no depende de ti, qué sentido tiene que le dediques energía», afirmó. Puso ejemplos cotidianos, como decidir entrenar o comer saludable, frente a los inevitables accidentes u opiniones ajenas.

Marcos Vázquez durante la presentación del acto. / B. Ramon

El dominio de las pasiones fue otro punto clave de su discurso. Desmintió la idea errónea de que el estoicismo busca reprimir las emociones: «El miedo es útil, no digo que sea bueno, pero es útil. Nos ayuda a protegernos. La clave no es evitar las emociones, sino pasarlas por un filtro cognitivo, analizarlas y no reaccionar de manera impulsiva». Recordó que muchas veces se sufre innecesariamente por no poner las cosas en perspectiva.

También abordó el tema de la aceptación, matizando que no se trata de resignación, sino de entender qué batallas vale la pena luchar. Citó el ejemplo de Zenón de Citio, fundador del estoicismo, quien tras perderlo todo en un naufragio, encontró en la adversidad la oportunidad de reconstruirse y dejar un legado que perdura hasta hoy. «Vamos a llegar todos al mismo sitio, pero podemos hacerlo con resentimiento o disfrutando del camino», reflexionó el divulgador.

La importancia de vivir en el presente fue otro pilar de su exposición: «Mucho de nuestro sufrimiento es innecesario. Ninguna cantidad de remordimiento va a cambiar el pasado, y ninguna cantidad de ansiedad va a cambiar el futuro».

Vázquez advirtió sobre los peligros de la excesiva autorreflexión y abogó por un equilibrio entre pensar y actuar. También hizo hincapié en la gratitud como antídoto contra la envidia y el estrés. «Las personas agradecidas viven más tiempo, son más felices y tienen menos ansiedad. No envidian lo que otros tienen porque valoran lo que poseen», aseguró. Animó a la audiencia a cambiar la perspectiva y a recordar que, el peor día de algunos es el mejor día de muchos.

El esfuerzo y la autodisciplina también fueron protagonistas en su charla. «Si tomas decisiones difíciles, como entrenar cuando no te apetece o dejar de fumar aunque quieras hacerlo, derivarán en una vida más fácil», sentenció el comunicador. Relacionó esto con la verdadera libertad: «Hoy se confunde libertad con impulsividad, pero la verdadera libertad es saber elegir lo correcto».

Para cerrar su exposición, Vázquez subrayó la importancia de valorar el tiempo: «No es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos». El público tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas y muchos asistentes abandonaron la sala con un ejemplar de Invicto firmado en sus manos.