Espectacles de tota mena

Per aquest primer cap de setmana de març tenim, al nostre entorn, moltes propostes musicals; per tant podem triar on anar. No hi ha excusa.

Per començar, avui dissabte podem anar a Alaró a escoltar Miquel Bennàssar a l’orgue de Sant Bartomeu (11.30h). En el programa, obres de Cabanilles, Cabezón, Bach i una improvisació sobre Diferencias sobre las vacas.

Una mica més tard (dues sessions, 13h i 17h), el Palau Solleric de Palma ens ofereix la producció Galejar de la companyia Una i Una. L’espectacle combina tonades antigues amb la dansa contemporània.

També avui i a la cel·la Chopin de Valdemossa (18.30h), el Festival Pianino celebra l’aniversari del naixement de Frédéric Chopin amb un recital de la pianista belga Eliane Reyes interpretant valsos del compositor polonès, precedit d’una conferència de Piotr Mysłakowski que porta per títol En torno a la incierta fecha de nacimiento de Fryderyk Chopin.

La sala Dante de Palma presenta avui a les 19 hores, fragments de West side story amb els alumnes de Max, teatre musical.

De cara demà diumenge, a les 11 hores i l’església de Sant Francesc d’Inca, el Festival de Música Antiga ens proposa un recital de Johannes Skudlik. I dins el mateix cicle, en el Teatre inquer (19h), l’espectacle de música i dansa De Profundis ad Astra, amb Magdalena Garzón i Tomeu Seguí. Una mica més tard (12h) i a S’Aljub del Museu d’Es Balñuart, recital lírica amb la Simfònica i el tenor Antoni Lliteres. Obres de Mozart, Verdi, Puccini i d’altres.

També demà i al Convent de Manacor, la Petite Messe Solennelle de Rossini, una producció d’Art Vocal Ensemble, dirigida per Giuliana Retali i en la qual participen les veus de Maia Planas, Mar Campo, Roger Berenguer i Pablo López, així com els instrumentistes Lea Suter, Jaume Tomàs i Pau Oliver. La cita és a les 19 hores.

Al Centre Cap Vermell de Cala Rajada (19h), Concert amb la clarinetista Sabine Grofmeier, la cantant Lorena Bonnin i el pianista Carlos Bonnin.

Suscríbete para seguir leyendo