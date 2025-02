Giuliana Retali: «Para cantar bien debemos saber qué dice el texto, aunque no conozcamos el idioma»

«Petite Messe Solennelle», pero, de pequeña nada.

Cierto, pues es muy compleja musicalmente. Lo de pequeña quizás sea un punto rossiniano de humildad o bien por la parte instrumental, que, aunque es pequeña en instrumentos, solamente tres, es compleja y difícil.

¿Qué tiene esa obra de particular?

La calificaría de especial, pues es única por lo que a los instrumentos se refiere, única en ese aspecto, pero a la vez es especial también pues si bien se trata de música religiosa, la entiendo como una ópera, con su temática, su pathos, y su historia. Así que los cantantes deben entender ese doble sentido, el cantar música litúrgica hecha por uno de los grandes de la ópera. Aquí está el punto clave de la versión que pretendemos hacer: queremos que tenga ese toque de modernidad, según el cual se puedan fundir diferentes formas musicales.

¿Cómo ha sido el proceso de preparación de esa obra compleja?

Al pensar en esa producción creía que el proceso no sería tan largo. Y es que nunca había trabajado textos religiosos y eso, con un idioma como el latín, ha complicado el estudio y el trabajo previo. Piense que uno de mis propósitos ha sido siempre el de la vocalización. Un buen cantante o un buen coro deben pronunciar bien en el idioma que cantan y además deben saber lo que dice el texto que cantan. Eso es muy importante, pues cantar sin conocer el idioma es un error. Para cantar bien debemos saber qué dice el texto, aunque no conozcamos el idioma. En ese caso concreto incluso consulté con un diácono de una iglesia para que me explicara el texto de la misa en latín. Siempre, detrás de cualquier texto musical, hay un mundo, que si no entiendes el idioma no puedes descubrir, con lo que el resultado musical se empobrece.

Como conocedora de Rossini, ¿cree que él conocía bien el texto de la misa en latín?

Absolutamente. Él sabía muy bien lo que dicen los textos del ordinario de la misa, cosa que se nota enseguida, pues pone énfasis, acentúa o incide en tal o cual frase, siempre teniendo en cuenta lo que dicen las palabras. Como en la ópera. Así que, repito lo que decía antes, que siendo música religiosa está en todo momento al servicio del texto.

Ha hablado antes de la humildad rossiniana.

Aquí Rossini, en algunos momentos, parece que pide perdón por atreverse a componer música sacra. Incluso en la dedicatoria le pide a Dios que le disculpe por el atrevimiento. Y eso es lo que he pedido a los cantantes a la hora de trabajar la partitura, que se enfrenten a ella con humildad, que canten con humildad. Que combinen los momentos de exaltación religiosa con los más serenos, los más humildes, en definitiva. Y creo que lo hemos conseguido. Por otra parte, piense que esa composición es de la etapa de madurez, cuando Rossini llevaba tiempo sin componer ninguna ópera y siendo un personaje muy reconocido, en toda Europa; basta ver los dibujos que hizo Pharamond Blanchard sobre el funeral del maestro para darse cuenta lo querido que era. Así que, seguramente ese paréntesis artístico le hizo recapitular para vivir un proceso que le condujo a escribir otro tipo de música como esas pequeñas joyas que forman la colección “Péchés de vieillesse” (Pecados de vejez), el “Stabat Mater” o esa Misa, en la que incluye algunos fragmentos e ideas de los Péchés. Ahora bien, el Rossini de 1864, a los setenta y dos años, sigue siendo el de las primeras décadas del siglo XIX, cuando escribe sus títulos de ópera más conocidos.

