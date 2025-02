El Coro de Son Dameto, diez años viviendo la pasión por la música

El coro de Son Dameto celebró en la tarde de ayer diez años de canciones, de ensayos, de aprendizaje y de actuaciones. El Club Diario de Mallorca acogió este concierto conmemorativo que congregó a un público entusiasta que llenó la sala para arropar a la formación en este día tan especial.

Bonnín Sánchez, presidente de la Associació de Veïnats de Son Dameto. | ANA B. MUÑOZ

El de ayer no fue un recital más. Había emoción y ganas de darlo todo sobre el escenario. Francesc Bonnín Socías, director de la coral, tocó al piano las primeras notas de Si escoltes bé la mar, de X. Montasell, el primer tema de un repertorio variado con el que el coro de Son Dameto demostró su buen hacer y su versatilidad. Tras esta primera pieza llegó Lo que diu una cançó, del poeta Costa i Llobera musicado por A. Martorell; y un sentido Ave Maria de G. Caccini.

Los coristas ofrecieron un repertorio variado con piezas muy populares

El Coro de Bohemios de A. Vives levantó el ánimo de cantantes y público con su entonado grito de «amor y libertad»; y dio paso a uno de los momentos culminantes del concierto, la interpretación de la pieza coral de Nabucco Va, pensiero, de G. Verdi. El Vals de la ópera Fausto, de Ch. Gounod, marcó el ecuador de la actuación que prosiguió con algunas piezas populares del siglo XX como Himne Pirates i Cant Final del musical Mar i Cel, de Albert Guinovart; Yesterday, de Lennon y McCartney; y Un beso y una flor, de J.L. Armenteros y P. Herrero. El broche de oro lo puso la versión catalana de Aleluia de Leonard Cohen, que puso en pie al público. Tras la ovación, el Coro de Son Dameto no decepcionó a sus seguidores y ofreció dos bises, Bona nit de Els pets y Boig per tu de Sau.

Francesc Bonnín Socías dirigiendo a la coral. | ANA B. MUÑOZ

Antes de que la música inundara las instalaciones del Club, Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, dio la bienvenida a los presentes y recordó el poder conciliador de la música. Goñi destacó también la labor del movimiento vecinal «que sigue vivo después de momentos difíciles ofreciendo espacios para la formación y la reivindicación».

«Echando la vista atrás veo diez años de trabajo, constancia, felicidad y algún problema que hemos ido resolviendo», dijo Francesc Bonnín Sánchez, presidente de la Associació de Veïnats de Son Dameto-Son Pisà. A la hora de elegir una palabra para dirigirse a los presentes , Bonnín Sánchez no dudó en expresar «gratitud» con todos los que hacen posible el coro de Son Dameto y dedicó un sentido recuerdo «para los que formaron parte y ya no están con nosotros».

Felipe Armendáriz, colaborador de Diario de Mallorca y vecino de la barriada, recordó que la coral nació de la mano de la sección de gent gran de la entidad vecinal. El periodista señaló a Bonnín Socías como el gran artífice del coro al «inocular la pasión por la música y el afán de perfección». Por último, Sandra Morell, directora insular de Coordinación, se declaró fan del coro de Son Dameto y trasladó a los presentes su admiración por los coristas ya que «regaláis felicidad».