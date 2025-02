Sens dubte, el Concert per a violí i orquestra de Mendelssohn no es pot considerar com un concert més, gairebé és «el» concert per excel·lència. Per diferents motius: per la seva bellesa, per formar una unitat, ja que no permet pauses entre els moviments, per ser el primer amb la cadència escrita pel compositor i fins i tot per ser innovador a l’hora de presentar el solista, que apareix ja en el primer compàs de l’obra, quan la tradició consistia en fer una Introducció orquestral, més o menys llarga, abans de l’entrada del violí.

Cap enllà l’any 1838, Mendelssohn decidí dedicar un Concert al seu amic i violinista Ferdinand David. Feia pocs mesos que havia mort la mare del compositor i per tant, la idea melòdica del tema que obre la partitura pot semblar una mica nostàlgica. El concert, però, s’acabà molt més tard, i s’estrenà el 1845.

Estructurat en tres moviments: Allegro molto appassionato, Andante i Allegretto, de cap a peus el podem qualificar de sublim. Pensem que en el primer moviment, quan la cosa habitual era jugar amb dos temes o melodies, Mendelssohn en construeix tres. En el segon, el lent, la melodia que envolta tot el moviment és tan inspirada i corprenedora que commou des de l’inici. I en l’Allegretto, que té forma de Rondó curiós, sembla que les papallones o les fades del somni d’una nit d’estiu ens enrevoltin, volant al nostre entorn. Tot preciós.

Avui capvespre i a l’Auditòrium de Palma (20h), l’Orquestra de Cambra de Franckfurt, dirigida per Juri Gilbo, oferirà una versió d’aquesta obra que comentam. Com a solista, el violinista d’Azerbaidjan, Vadim Tsibulevsky.

