Bryan Adams comparte su entusiasmo por colaborar con el Festival Paco de Lucía Mallorca

El cantante y compositor canadiense Bryan Adams ha difundido un vídeo en el que manifiesta su entusiasmo por colaborar con el Festival Paco de Lucía Mallorca, que se celebrará del 8 al 14 de marzo. El rockero forma parte del comité que seleccionará al ganador de la Beca de Jóvenes Talentos de este festival, destinada a artistas emergentes en el mundo del flamenco.

"Paco de Lucía fue un visionario cuya música y pasión dejó una huella increíble en el mundo, a mí incluído. Esta beca es una oportunidad que cambia vidas y me emociona ver cómo jóvenes talentos continúan su legado", declara Adams en el vídeo que ha difundido el Festival Paco de Lucía a través de sus redes sociales. En él, se ve al artista caminando junto a una valla de madera y con un bosque de fondo.

Además del canadiense, forman parte de este comité de selección para la beca los guitarristas Al Di Meola y John McLaughlin y la cantaora flamenca Estrella Morente. El premio para el ganador será la formación en el curso Spain Summer Performance Program del campus de Berklee en Valencia, ha recordado el festival en una nota.

La organización también ha explicado que los caminos de Bryan Adams y Paco de Lucía se cruzaron en 1995, cuando el cantante y compositor canadiense fue elegido para interpretar el tema central de la película Don Juan de Marco y contactó con el guitarrista español para que participara en la grabación. Tras una primera declinación de Paco de Lucía, ambos artistas coincidieron en Jamaica y así nació la colaboración en Have You Ever Really Loved a Woman, tema principal de la película protagonizada por Johnny Depp y Marlon Brando, nominada al Oscar como Mejor Banda Sonora y número uno en las listas norteamericanas durante cinco semanas.